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Union Pacific $200 (+17,59%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,22%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
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Протесты в Грузии ,  
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МИД рекомендовал россиянам избегать мест скопления людей в Грузии

В МИДе посоветовали находящимся в Грузии россиянам соблюдать бдительность и избегать мест массового скопления людей. Об этом сообщается в Twitter ситуационно-кризисного центра МИД России. Предупреждения связаны с продолжающимися в Тбилиси протестными акциями.

Рекомендация МИДу предупредить граждан России, отдыхающих в Грузии, была дана по итогам совещания президента Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина ранее отметила, что говорить о падении турпотока в республику преждевременно.

Политика
Протесты у парламента Грузии. Главное

Накануне, 20 июня, у парламента Грузии собрались митингующие с требованием отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. Поводом для недовольства стало проведение в парламенте Грузии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия и участие в ней российского депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова

По данным Минздрава страны, во время столкновений пострадали 240 человек, из них 80 — сотрудники полиции. В пятницу, 21 июня, Кобахидзе покинул пост председателя парламента.

Теги: Грузия, акции протеста, Туристы из России
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