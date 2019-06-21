МИД рекомендовал россиянам избегать мест скопления людей в Грузии

В МИДе посоветовали находящимся в Грузии россиянам соблюдать бдительность и избегать мест массового скопления людей. Об этом сообщается в Twitter ситуационно-кризисного центра МИД России. Предупреждения связаны с продолжающимися в Тбилиси протестными акциями.

Рекомендация МИДу предупредить граждан России, отдыхающих в Грузии, была дана по итогам совещания президента Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина ранее отметила, что говорить о падении турпотока в республику преждевременно.

Накануне, 20 июня, у парламента Грузии собрались митингующие с требованием отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. Поводом для недовольства стало проведение в парламенте Грузии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия и участие в ней российского депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова