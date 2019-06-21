В партии Саакашвили анонсировали продолжение протестов

В грузинской партии «Единое национальное движение», основателем которой является Михаил Саакашвили, заявили, что акции протеста продолжатся.

Как заявил РБК пресс-секретарь движения Георгий Патарая, акция состоится 21 июня. По его словам, пока выполнено одно требование, об отставке спикера парламента. Требования того, чтобы ушел глава МВД и изменение системы выборов остаются.

Ранее сам Саакашвили призвал полицию не подчиняться приказам властей и перейти на сторону протестующих.

Протесты начались в Грузии днем ранее, 20 июня. Несколько тысяч человек собрались у здания парламента с требованием отставки спикера парламента страны Ираклия Кобахидзе.