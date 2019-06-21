По мнению российского премьера, заявления Саломе Зурабишвили являются непрофессиональными и передергивают реальную ситуацию. Ранее она назвала Россию «врагом и оккупантом» и заявила, что протесты в стране выгодны только Москве

Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Премьер Дмитрий Медведев назвал «крайне непрофессиональными» заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая сказала, что протесты в ее стране выгодны только России. Такое заявление Медведев сделал журналистам в Минске по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.

Медведев допустил, что Зурабишвили «просто еще не вошла в курс дела». «Или сознательно искажает ситуацию», — приводит его слова «РИА Новости». Глава правительства добавил, что происходящие в Грузии события «связаны с внутриполитической борьбой между радикальной оппозицией и теми силами, которые сейчас находятся у власти».

«Попытки свалить это все на Россию выглядят просто как передергивание реальной ситуации», — сказал Медведев (цитата по ТАСС).

Свое заявление по ситуации в Грузии Зурабишвили сделала в ночь на пятницу. «Россия — наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия», — сказала она. По ее словам, раскол страны «никому не идет на руку, кроме России».