Депутат Госдумы объяснил решение сесть в кресло спикера парламента Грузии

Грузинская оппозиция возмутилась тем, что депутат Госдумы занял кресло спикера парламента во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия, в Тбилиси начались протесты. Депутат уверяет, что недомолвок из-за места не было

Сергей Гаврилов (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал газете «Коммерсантъ», что сел в кресло спикера парламента Грузии во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой он является, поскольку его пригласили занять именно это место.

«Никаких недомолвок по этому поводу не было. Куда меня приглашает сесть принимающая сторона — там я и располагаюсь», — сказал он. Гаврилов пояснил, что согласно протоколу это место занимает председатель Генассамблеи, то есть, в данном случае, он.

Депутат добавил, что выступал на месте спикера парламента в Греции, Ливане и других странах. «Конечно, я готов работать хоть на приставном стульчике — честно, я скромный человек и не гонюсь за почестями. Куда посадят хозяева — туда я и сяду. В данном случае посадили вот сюда», — сказал он. По его словам, заседание велось корректно, но в перерыве в здание «ворвались экстремисты» и уничтожили документы.

Сообщения о том, что Гаврилов участвовал в боевых действиях в Абхазии, парламентарий назвал ложью, распространяемой грузинской оппозицией. Он утверждает, что вообще не был в Абхазии после объявления независимости.