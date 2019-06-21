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Allergan $153 (+16,11%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
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Депутат Госдумы объяснил решение сесть в кресло спикера парламента Грузии
Грузинская оппозиция возмутилась тем, что депутат Госдумы занял кресло спикера парламента во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия, в Тбилиси начались протесты. Депутат уверяет, что недомолвок из-за места не было
Сергей Гаврилов (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал газете «Коммерсантъ», что сел в кресло спикера парламента Грузии во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой он является, поскольку его пригласили занять именно это место.

«Никаких недомолвок по этому поводу не было. Куда меня приглашает сесть принимающая сторона — там я и располагаюсь», — сказал он. Гаврилов пояснил, что согласно протоколу это место занимает председатель Генассамблеи, то есть, в данном случае, он.

Депутат добавил, что выступал на месте спикера парламента в Греции, Ливане и других странах. «Конечно, я готов работать хоть на приставном стульчике — честно, я скромный человек и не гонюсь за почестями. Куда посадят хозяева — туда я и сяду. В данном случае посадили вот сюда», — сказал он. По его словам, заседание велось корректно, но в перерыве в здание «ворвались экстремисты» и уничтожили документы.

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Сообщения о том, что Гаврилов участвовал в боевых действиях в Абхазии, парламентарий назвал ложью, распространяемой грузинской оппозицией. Он утверждает, что вообще не был в Абхазии после объявления независимости.

«Это ложь и провокация. И мне очень печально, что грузинские СМИ подхватили ее. Кстати, наши депутаты видели, как грузинских журналистов направляли кураторы, говорившие на американской версии английского языка», — сказал депутат.

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Из-за сложившейся ситуации участникам Межпарламентской ассамблеи православия пришлось завершить в отеле. По словам Гаврилова, его ударили, когда он выходил из гостиницы. Депутат считает необходимым, чтобы грузинские правоохранительные органы определили ответственность виновных, «том числе и, вероятно, депутатов грузинского парламента, которые угрожали физической расправой». Позже депутат покинул Грузию.

После инцидента с Гавриловым у здания парламента в Тбилиси началась акция протеста. Демонстранты требовали чтобы российская делегация покинула страну, призывали котставке спикера парламента Ираклия Кобахидзе и проведению внеочередных выборов.

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В МВД Грузии потребовали от собравшихся разойтись, между полицейскими и демонстрантами произошли стычки. Для разгона митингующих задействовали слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Участников акции вытеснили с территории у здания парламента, но протесты не прекратились.

По данным Минздрава Грузии, пострадали 52 человека, включая 38 сотрудников правоохранительных органов. Бывший министр здравоохранения Давид Сергеенко говорил о 30 гражданских и 39 полицейских среди пострадавших, телеканал «Рустави» сообщает о 50 пострадавших среди гражданских лиц. По данным агентства PIA, среди пострадавших около 10 журналистов, в том числе сотрудники «Первого канала грузинского телевидения», телеканала «Рустави».

Автор: Константин Нагаев
Теги: депутат Госдумы, Грузия
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