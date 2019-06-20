Появилось видео протестов у парламента Грузии после инцидента с депутатом

Пользователи опубликовали видео стихийного митинга у парламента Грузии. Протестующие требуют отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и проведения внеочередных парламентских выборов.

Видео: Georgian Broadcaster / YouTube

На сцене перед митингующими выступают представители оппозиционных сил страны. Полиция заблокировала вход в здание, толпа пытается попасть во двор парламента.

Телеканал «Рустави» сообщил о том, что между полицейскими и собравшимися началась потасовка. Есть раненые, однако кто они (правоохранители или протестующие) и сколько их — не уточняется.

Поводом для недовольства, по данным грузинских СМИ, стал инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Гаврилов является президентом этой организации. Он открыл заседание, сидя в кресле спикера грузинского парламента, что возмутило оппозиционных депутатов (из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии»).