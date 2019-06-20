Посольство США в Грузии обратилось к протестующим в Тбилиси

Посольство США в Грузии призывает протестующих в Тбилиси сохранять спокойствие, а также проявлять сдержанность и действовать в рамках конституции страны. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

«Мы очень внимательно следим за событиями в парламенте Грузии в Тбилиси сегодня вечером. Мы осознаем боль, которую сегодня испытывают многие люди. Мы настоятельно призываем все стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и всегда действовать в рамках Конституции», — говорится в заявлении.

В четверг в Тбилиси у здания парламента произошел митинг. Поводом для протестов послужил инцидент в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия с участием ее президента и депутата Госдумы Сергеем Гавриловым. Во время открытия заседания он сидел в кресле спикера грузинского парламента и говорил на русском языке. Выступление Гаврилова прервали оппозиционные депутаты. Они потребовали, чтобы российская делегация покинула парламент.

По словам российского парламентария, его облили водой и попытались отобрать документы. МИД России осудил эти действия.

Митингующие у здания грузинского парламента потребовали от спикера парламента Ираклия Кобахидзе отставки и проведения внеочередных парламентских выборов. Полиция применила против демонстрантов резиновые пули и слезоточивый газ. В результате пострадали 52 человека, подтвердили в Минздраве Грузии.