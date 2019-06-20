МВД Грузии потребовало от протестующих разойтись от здания парламента

МВД Грузии потребовало от протестующих разойтись от здания парламента

Фото: nlevshits / Facebook

Министерство внутренних дел Грузии потребовало от протестующих в Тбилиси прекратить акцию, сообщается на сайте МВД страны.

«Министерство внутренних дел призывает участников акции протеста немедленно прекратить нарушения закона и насилия, не следовать провокациям, подчиниться требованиям полиции», — говорится в сообщении. Указывается, что в противном случае полиция примет меры.

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