Трамп назвал свою победу на выборах «худшим событием» для России

«Худшее, что случалось с Россией — моя победа на выборах», – заявил Дональд Трамп на предвыборном митинге в Северной Каролине. При этом он отметил необходимость налаживать отношения с Москвой, а также Китаем и Северной Кореей

Дональд Трамп (Фото: Chuck Burton / AP)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его победа на президентских выборах в 2016 году стала «худшим, что случалось с Россией». Об этом он заявил на встрече со своими сторонниками в Северной Каролине, передает Fox News.

«Но в то же время поладить с Россией, Китаем, и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными — это хорошая, а не плохая вещь. Мы будем продолжать добиваться результатов», — сказал Трамп.

Ранее американский лидер уже говорил о необходимости наладить отношения с рядом государств, в том числе с Россией и Китаем. Заявление прозвучало в июле перед встречей Трампа с президентом Владимиром Путиным. «Я думаю, что ладить с Россией, ладить с Китаем и ладить с другими [государствами] — это хорошо, а не плохо», — подчеркивал президент США. При этом Трамп назвал Путина своим конкурентом.

После встречи с российским президентом американский лидер заявлял, что «взаимодействие с Путиным лучше, чем вражда». Трамп подчеркнул, что ему хотелось бы однажды назвать российского президента своим другом. При этом он выразил надежду на улучшение отношений между НАТО и Россией.

Путин назвал переговоры с Трампом успешными, добавив, что саммит не носил «разминочный характер», а был «очень содержательным». Российский президент подчеркивал, что саммит прошел в «партнерской атмосфере».

Однако уже в конце июля Трамп сообщал о намерении России вмешаться в проведение промежуточных выборов в конгресс США в ноябре 2018 года. «Так как ни один другой президент не столь жесток по отношению к России, как я, они будут изо всех сил подталкивать демократов», — выразил уверенность Трамп. В октябре американский лидер отмечал, что возможное вмешательство Китая в выборы в конгресс куда опаснее предполагаемой угрозы со стороны России.