ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,94 62,17 EUR Нал. 73,82 72,94 USD Бирж. 62,47 -0,02 EUR Бирж. 73,19 -0,26 USD ЦБ. 62,44 -0,39 EUR ЦБ. 73,35 -0,59 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6375,40 -345,10 IMOEX 2377,08 +0,16% RTSI 1198,81 +0,47% Brent 79,15 +1,54% DJIA 24776,59 +1,31% Nasdaq 7756,20 +0,88%
Трамп перед встречей с Путиным назвал его «конкурентом»
Лента новостей
Пограничники не пустили на Украину ведущего программы «Поедем, поедим» 16:09, Политика Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 16:06, РБК и «Шелл» Почему американские инвесторы предпочитают биткоину Ethereum 16:03, Крипто Какие книги взять с собой в отпуск: навигатор «РБК Стиль» 16:02, Стиль Генсек НАТО поприветствовал встречу Путина и Трампа 16:01, Политика Фигуранты дела об избиении Кашина получили срок за другое преступление 15:54, Общество Трамп перед встречей с Путиным назвал его «конкурентом» 15:34, Политика Игра: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 15:33, Спецпроект РБК Спорт Полиция изъяла автомобиль помогавшего пострадавшим в Эймсбери парамедика 15:33, Общество Глава МВД предложил привлечь волонтеров к поиску запрещенной информации 15:25, Общество Путин и Трамп обсудят соглашение о ракетах средней и малой дальности 15:24, Политика The Guardian рассказала о «секретных инвестициях» Волошина в США 15:16, Бизнес Продажи кокошников за время ЧМ-2018 выросли в 5 раз 15:16, Общество Золотая жила: как собственники арендных квартир в Москве заработали на ЧМ 15:13, Недвижимость Информационный взрыв: как мировые лидеры используют big data 15:09, Партнерский материал Дело о доведении ребенка до истощения ради соцвыплат направили в суд 15:05, Общество В ВТБ сообщили о техническом сбое в мобильном и интернет-банке 14:56, Финансы В Таиланде спасли из затопленной пещеры всех детей и тренера 14:48, Общество СМИ узнали о переговорах «Валенсии» по трансферу игрока сборной России 14:45, Спорт Нейроинтерфейсы: реальный телекинез, искусственная сетчатка и игры 14:44, РБК и Ингосстрах Туск посоветовал Трампу уважать немногочисленных союзников 14:41, Политика В Германии запретили деятельность группировки Osmanen Germania 14:38, Общество Грани реальности: три проекта, которые расширяют пределы блокчейна 14:34, Крипто Тренера сборной Аргентины перевели в молодежку 14:17, Спорт Какие коллекции модные бренды приурочили к чемпионату мира по футболу 14:11, Спецпроект РБК PINK Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 14:10, Спецпроект РБК Спорт МВД возбудило дело против бывших топ-менеджеров «ВЭБ-лизинга» 14:02, Общество Акции-чемпионы: «Пентакампеоны» и Уругвай уступили Европе, но не на рынке 13:57, Quote
Трамп перед встречей с Путиным назвал его «конкурентом»
Политика, 15:34
0
Трамп перед встречей с Путиным назвал его «конкурентом»
Отвечать на вопрос, считает президент США своего российского коллегу «другом или врагом», Дональд Трамп не стал
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина своим конкурентом. Такую точку зрения он высказал в беседе с журналистами в Белом доме перед началом поездки в Европу, во время которой должна состояться его встреча с российским лидером, передает Reuters.

Ответить на вопрос, считает американский президент своего российского коллегу «другом или врагом», Трамп, как указывает агентство, не смог. «Я думаю, что [переговоры с] Путиным могут быть самыми простыми из всех [предстоящих мне]», — добавил также американский политик (цитата по The Washington Post). Во время поездки по Европе Трамп, как напоминает газета, также примет участие в саммите НАТО. На этой встрече, как предположил президент США, ему, скорее всего, предстоит вести «жесткие переговоры относительно расходов на оборону».

«Я думаю, что ладить с Россией, ладить с Китаем и ладить с другими [государствами] — это хорошо, а не плохо», — заметил он также.

Российско-американский саммит должен состояться 16 июля в Хельсинки. Инициативу провести его впервые выразил Трамп. Такое предложение Путину он сделал в конце марта во время телефонного разговора. Тогда же президенты, по данным администрации главы США, обсудили несколько возможных мест для проведения саммита.​ Окончательно о том, что эти переговоры состоятся в Хельсинки, стало известно 28 июня. В этот период с визитом в Москве находился советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Как проходили первые встречи лидеров СССР и России с президентами США Еще 12 фото
Фотогалерея

Во время встречи, как рассказывали в Кремле и Белом доме, Путин и Трамп должны будут обсудить перспективы развития отношений двух стран, а также международную повестку. Сам американский лидер позже говорил, что с президентом России он надеется обсудить ситуации на Украине и в Сирии, а также поднять вопрос о вмешательстве Москвы в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

9 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в американских госструктурах сообщил, что Россия уже подготовила текст итогового заявления президентов и передала его Вашингтону. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, затем комментируя эту информацию, сказал, что может подтвердить: «В этом аспекте действительно ведется подготовка». Остальных деталей он не раскрыл.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Владимир Путин , Дональд Трамп , саммит , Хельсинки
Главное
В Таиланде спасли из затопленной пещеры всех детей и тренера Общество
Материалы по теме
Трамп назвал «глупыми» советовавших ему не звонить Путину Политика
Politico назвало состав делегации Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter