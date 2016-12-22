Трамп перед встречей с Путиным назвал его «конкурентом»

Отвечать на вопрос, считает президент США своего российского коллегу «другом или врагом», Дональд Трамп не стал

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина своим конкурентом. Такую точку зрения он высказал в беседе с журналистами в Белом доме перед началом поездки в Европу, во время которой должна состояться его встреча с российским лидером, передает Reuters.

Ответить на вопрос, считает американский президент своего российского коллегу «другом или врагом», Трамп, как указывает агентство, не смог. «Я думаю, что [переговоры с] Путиным могут быть самыми простыми из всех [предстоящих мне]», — добавил также американский политик (цитата по The Washington Post). Во время поездки по Европе Трамп, как напоминает газета, также примет участие в саммите НАТО. На этой встрече, как предположил президент США, ему, скорее всего, предстоит вести «жесткие переговоры относительно расходов на оборону».

«Я думаю, что ладить с Россией, ладить с Китаем и ладить с другими [государствами] — это хорошо, а не плохо», — заметил он также.

Российско-американский саммит должен состояться 16 июля в Хельсинки. Инициативу провести его впервые выразил Трамп. Такое предложение Путину он сделал в конце марта во время телефонного разговора. Тогда же президенты, по данным администрации главы США, обсудили несколько возможных мест для проведения саммита.​ Окончательно о том, что эти переговоры состоятся в Хельсинки, стало известно 28 июня. В этот период с визитом в Москве находился советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Во время встречи, как рассказывали в Кремле и Белом доме, Путин и Трамп должны будут обсудить перспективы развития отношений двух стран, а также международную повестку. Сам американский лидер позже говорил, что с президентом России он надеется обсудить ситуации на Украине и в Сирии, а также поднять вопрос о вмешательстве Москвы в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

9 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в американских госструктурах сообщил, что Россия уже подготовила текст итогового заявления президентов и передала его Вашингтону. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, затем комментируя эту информацию, сказал, что может подтвердить: «В этом аспекте действительно ведется подготовка». Остальных деталей он не раскрыл.