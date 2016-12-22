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Болтон сообщил о приглашении Путина в Вашингтон
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Болтон сообщил о приглашении Путина в Вашингтон
Политика, 13:58
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Болтон сообщил о приглашении Путина в Вашингтон

Белый дом пригласил президента России Владимира Путина в Вашингтон. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает Reuters.

В интервью «Радио Свобода» Болтон добавил, что во время встречи с Путиным «повторил приглашение президента Трампа президенту Путину посетить Вашингтон в начале следующего года».

11 ноября Путин и Трамп планируют встретиться в Париже во время мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. Болтон отметил, что парижская встреча российского и американского лидеров будет краткой.

Болтон рассказал о результатах переговоров с Путиным
Политика

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что между российской и американской сторонами достигнута договоренность провести в Париже «нормальную двустороннюю встречу» президентов России и США.

В последний раз Путин и Трамп встречались на двустороннем саммите в Хельсинки 16 июля.

Теги: Белый дом , Владимир Путин , Вашингтон , приглашение
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