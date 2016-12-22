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Трамп счел вмешательство Китая в выборы опаснее угрозы от России
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Трамп счел вмешательство Китая в выборы опаснее угрозы от России
Политика, 03:26
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Трамп счел вмешательство Китая в выборы опаснее угрозы от России

Китай, а не Россия является более серьезной угрозой в связи с возможным вмешательством в выборы США. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в программе 60 Minutes на телеканале CBS.

«Россия вмешалась [в выборы], но я думаю, что Китай тоже вмешался. И я думаю, честно говоря, что Китай — гораздо более серьезная проблема», — сказал Трамп.

В сентябре 2018 года вице-президент США Майк Пенс обвинил Китай в проведении кампании против Республиканской партии, чтобы повлиять на промежуточные выборы в Конгресс США в ноябре. Трамп также обвинял Пекин в попытках вмешаться в выборы. «Они не хотят, чтобы я или мы победили, потому что я первый президент, который бросил вызов Китаю в торговле», — подчеркивал он. В ответ МИД Китая обвинил Пенса в клевете.

Дело о вмешательстве России в президентские выборы в США было открыто в 2017 году. Трамп неоднократно отрицал сговор с Москвой, российские власти также не раз отвергали обвинения во вмешательстве в выборы в США.

Теги: Китай , вмешательство в выборы , Дональд Трамп
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