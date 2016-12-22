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Трамп предпочел «взаимодействие с Путиным» вражде
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Трамп предпочел «взаимодействие с Путиным» вражде
Политика, 21:55
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Трамп предпочел «взаимодействие с Путиным» вражде
Трамп заявил, что верит в заключения спецслужб США, которые обвинили Россию во вмешательстве в выборы 2016 года
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в своем кабинете в Белом доме заявил, что его визит в Хельсинки, в ходе которого у него накануне прошла первая двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным, оказался самым успешным из всех, передает Bloomberg.

«Взаимодействие с Путиным лучше, чем вражда», — подчеркнул американский президент, добавив, что диалог с Москвой для США очень важен. Тем не менее он отметил, что полностью верит заключениям американских спецслужб, которые обвинили Россию во вмешательстве в выборы 2016 года.

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Трамп заверил, что действия России не повлияли в конечном счете на исход голосования. Он отказался от сказанных в Хельсинки слов про то, что уверен в невмешательстве России в выборы, но подтвердил, что гипотетические действия Москвы не изменили конечный результат Трамп при этом пообещал, что администрация будет работать над тем, чтобы как можно сильнее защитить проведение выборов в конгресс в ноябре 2018 года.

Говоря о прошедших в Хельсинки переговорах, американский президент отметил, что отношения между Россией и США «существенно улучшились». По его словам, у Вашингтона никогда не было настолько плохого диалога с Москвой, но сейчас ситуация улучшается.

Трамп отметил, что намерен и дальше проводить встречи с российским президентом, рассчитывая на достижение желаемых результатов. При этом он ответил на критику оппонентов о том, что слабо провел переговоры в Хельсинки. Сам Трамп заверил, что говорил с позиции силы и достиг прогресса в ряде направлений, в том числе и в вопросе безопасности Израиля.

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Встреча Трампа с Путиным вызвала критику в США как среди республиканцев, так и среди демократов. Особое недовольство вызвало заявление американского президента о том, что в скандале вокруг российского вмешательства в выборы «виноваты обе стороны». Так, бывший спикер Палаты представителей Ньют Джингрич заявил, что согласие президента США с Владимиром Путиным по поводу невмешательства России в американские выборы, стало «самой серьезной ошибкой Трампа, которую необходимо немедленно исправить».

Конгрессмен от Республиканской партии Уолтер Джонс заявил, что никогда не был так разочарован в жизни, как после пресс-конференции в Хельсинки. Согласились с ним и другие республиканцы как в Палате представителей, так и в Сенате.

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Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер посчитал, что Трамп «предал» американскую «разведку, юридическую систему и самое главное» свою страну. «Вы — президент США, вы не должны этого делать. Что с вами случилось?» — задавался вопросом актер, представляющий Республиканскую партию.

Джон Маккейн предположил, что оба лидера «говорили по одному сценарию», а Трамп «решил защищать тирана от вопросов, задаваемых свободной прессой».

 

Авторы: Анна Трунина, Артем Филипенок.
Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин , Хельсинки
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