ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,02 61,58 EUR Нал. 73,90 72,15 USD Бирж. 62,56 +0,31 EUR Бирж. 73,09 +0,44 USD ЦБ. 62,26 -0,04 EUR ЦБ. 72,80 +0,33 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6661,90 +283,10 IMOEX 2334,18 -0,52% RTSI 1180,64 -0,73% Brent 72,22 -3,90% DJIA 25056,97 +0,15% Nasdaq 7804,24 -0,28%
Путин рассказал о «пошедшей по-другому» встрече с Трампом
Лента новостей
Адвокат задержанной в США россиянки прокомментировал обвинения против нее 16 июл, 23:45, Политика В Париже встретили сборную Франции с кубком ЧМ-2018. Фоторепортаж 16 июл, 23:43, Фотогалерея  Bloomberg назвал главу Amazon богатейшим человеком в современной истории 16 июл, 23:37, Бизнес Жителей Днепра предупредили о возможном прекращении подачи питьевой воды 16 июл, 23:05, Политика Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 16 июл, 23:00, РБК и IWC Разминочный саммит: как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки 16 июл, 22:57, Политика В США россиянку задержали за работу на российские власти 16 июл, 22:14, Политика «Ювентус» представил Криштиану Роналду в качестве своего игрока 16 июл, 22:07, Спорт Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 16 июл, 22:00, РБК и Ингосстрах Порошенко заявил об опасениях военной атаки России на Мариуполь 16 июл, 21:55, Политика Власти Крыма назвали условными ограничения Booking.com на бронирование 16 июл, 21:53, Технологии и медиа Стоимость нефти марки Brent упала на 5% 16 июл, 21:30, Экономика «Русский Букер» пригрозил закрытием премии 16 июл, 21:13, Общество ЦБ назвал виновника роста продуктовой инфляции 16 июл, 21:12, Бизнес Какой автомобиль выбрать для большой семьи 16 июл, 20:49, РБК и Volkswagen Teramont Booking.com объяснил ограничения на бронирование отелей в Крыму 16 июл, 20:45, Бизнес ФИФА назвала игрока сборной России открытием ЧМ-2018 16 июл, 20:40, Спорт Путин остался доволен личной встречей с Трампом 16 июл, 20:27, Политика Трамп подарил Путину майку Овечкина 16 июл, 20:18, Политика Аналитики предсказали увеличение разрыва в доходах Москвы и регионов 16 июл, 20:10, Экономика Суд приговорил «бога Кузю» к пяти годам колонии 16 июл, 20:00, Общество ЦБ сообщил о выводе активов на 2 млрд руб. из банка «Мастер-Капитал» 16 июл, 19:53, Финансы Три кейса и технология быстрой экономии на обслуживании автопарка 16 июл, 19:50, РБК и «Шелл» Почему масс-маркет-бренды отказываются от мохера, ангоры и шелка 16 июл, 19:43, Спецпроект РБК PINK Суд арестовал выбежавшую на поле во время финала ЧМ активистку Pussy Riot 16 июл, 19:38, Общество «Сухой» и Перу подписали соглашение о намерении купить SSJ-100 16 июл, 19:35, Технологии и медиа Путин ответил за Трампа на вопрос про Крым 16 июл, 19:28, Политика Fiat заявил о провале забастовки из-за перехода Роналду в «Ювентус» 16 июл, 19:25, Общество
Путин рассказал о «пошедшей по-другому» встрече с Трампом
Политика, 00:02
0
Путин рассказал о «пошедшей по-другому» встрече с Трампом
Путин не испытывал особых ожиданий от встречи с Трампом, однако состоявшаяся в Хельсинки встреча пошла «по-другому». Вместо «разминочной» беседы состоялись полноценные двусторонние переговоры, пояснил президент
Владимир Путин (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Владимир Путин в интервью «Первому каналу» дал свою оценку встрече с президентом США Дональдом Трампом, назвав разговор с американским президентом «очень содержательным». Российский президент отметил, что это стало для него неожиданностью.

«Должен сказать, что у меня особых ожиданий не было. Поскольку это первая такая содержательная встреча, и она, на мой взгляд, первоначально должна была носить такой разминочный характер для того, чтобы потом, дальше, в ходе будущих наших контактов говорить более предметно. Но это произошло по-другому, разговор был действительно очень содержательным», — рассказал глава государства.

Российский президент подтвердил, что переговоры прошли в «партнерской атмосфере». Главам государств, по словам Путина, удалось достичь определенных договоренностей, касающихся ключевых вопросов внешней политики государств. В частности, некоторые подвижки произошли по сирийскому вопросу. «Мы смогли затронуть все основные проблемы, которые интересуют, в двустороннем формате. И по некоторым вопросам, как вы смогли заметить на пресс-конференции, мы договорились, в частности, по некоторым вопросам урегулирования в Сирии, в частности, в южной зоне деэскалации, в районе Голанских высот, с учетом интересов Израиля», — рассказал Путин.

Беседа двух президентов родила и новые идеи по урегулирования кризиса на Украине, добавил Путин. «Там есть некоторые идеи новые по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне. На мой взгляд, — это позитивный такой элемент движения вперед. Может быть, так я скажу очень аккуратно», — рассказал президент.

По словам российского президента, в число тем, обсуждавшихся в Хельсинки, также вошли обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США, украинский кризис и выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. «Мы считаем, что СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по Ирану. — РБК) — это инструмент, который дает возможность нераспространения ядерного оружия в целом и в регионе в частности. Было бы жаль, если бы этот инструмент прекратил существование», — отметил глава государства.

Разминочный саммит: как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Политика

Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом прошла в Хельсинки 16 июля. Помимо переговоров в расширенном составе, главы государств провели беседу тет-а-тет, которая продолжалась более двух часов. Прошедшие переговоры Дональд Трамп назвал «хорошим стартом». Позитивно встречу ранее оценил и сам Владимир Путин.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин
Главное
В США россиянку задержали за работу на российские власти Политика
Материалы по теме
Разминочный саммит: как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки Политика
Путин остался доволен личной встречей с Трампом Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter