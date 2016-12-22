Путин рассказал о «пошедшей по-другому» встрече с Трампом

Путин не испытывал особых ожиданий от встречи с Трампом, однако состоявшаяся в Хельсинки встреча пошла «по-другому». Вместо «разминочной» беседы состоялись полноценные двусторонние переговоры, пояснил президент

Владимир Путин (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Владимир Путин в интервью «Первому каналу» дал свою оценку встрече с президентом США Дональдом Трампом, назвав разговор с американским президентом «очень содержательным». Российский президент отметил, что это стало для него неожиданностью.

«Должен сказать, что у меня особых ожиданий не было. Поскольку это первая такая содержательная встреча, и она, на мой взгляд, первоначально должна была носить такой разминочный характер для того, чтобы потом, дальше, в ходе будущих наших контактов говорить более предметно. Но это произошло по-другому, разговор был действительно очень содержательным», — рассказал глава государства.

Российский президент подтвердил, что переговоры прошли в «партнерской атмосфере». Главам государств, по словам Путина, удалось достичь определенных договоренностей, касающихся ключевых вопросов внешней политики государств. В частности, некоторые подвижки произошли по сирийскому вопросу. «Мы смогли затронуть все основные проблемы, которые интересуют, в двустороннем формате. И по некоторым вопросам, как вы смогли заметить на пресс-конференции, мы договорились, в частности, по некоторым вопросам урегулирования в Сирии, в частности, в южной зоне деэскалации, в районе Голанских высот, с учетом интересов Израиля», — рассказал Путин.

Беседа двух президентов родила и новые идеи по урегулирования кризиса на Украине, добавил Путин. «Там есть некоторые идеи новые по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне. На мой взгляд, — это позитивный такой элемент движения вперед. Может быть, так я скажу очень аккуратно», — рассказал президент.

По словам российского президента, в число тем, обсуждавшихся в Хельсинки, также вошли обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США, украинский кризис и выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. «Мы считаем, что СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по Ирану. — РБК) — это инструмент, который дает возможность нераспространения ядерного оружия в целом и в регионе в частности. Было бы жаль, если бы этот инструмент прекратил существование», — отметил глава государства.

Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом прошла в Хельсинки 16 июля. Помимо переговоров в расширенном составе, главы государств провели беседу тет-а-тет, которая продолжалась более двух часов. Прошедшие переговоры Дональд Трамп назвал «хорошим стартом». Позитивно встречу ранее оценил и сам Владимир Путин.