Трамп выразил надежду наладить отношения между НАТО и Россией

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что НАТО сможет поладить с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита военного альянса в Брюсселе, сообщает корреспондент РБК.

«Я надеюсь, что мы сможем ужиться с Россией. Вероятнее всего, сможем», — сказал он.

Трамп также заявил о приверженности США НАТО и отметил, что альянс «стал сильнее, чем был два дня назад». Он добавил, что страна не собирается уходить из организации, несмотря на все возможности.

Ранее агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA) со ссылкой на свои источники сообщило, что Трамп пригрозил покинуть НАТО в том случае, если союзники не увеличат свои оборонные расходы до 2% ВВП.