Трамп предупредил о попытке России помочь демократам на выборах в США

По словам Дональда Трампа, он проводит наиболее жесткую политику по отношению к России, а потому россияне сделают все, чтобы на будущих выборах обеспечить победу демократам

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds / EPA /ТАСС)

Дональд Трамп предупредил, что Россия будет активно вмешиваться в проведение намеченных на ноябрь 2018 года выборов, в рамках которых планируется переизбрать всех членов нижней палаты конгресса и треть сенаторов, а также губернаторов большинства штатов страны. По словам Трампа, главной причиной вмешательства станет желание усилить позиции демократов.

​«Я очень обеспокоен тем, что Россия предпримет все усилия, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Так как ни один другой президент не столь жесток по отношению к России, как я, они будут изо всех сил подталкивать демократов. Они точно не хотят Трампа!» — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.

12 июля в США предъявили заочные обвинения 12 сотрудникам российских спецслужб во вмешательстве в президентские выборы 2016 года: их подозревают во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и сетей самой партии.

19 июля Трамп в интервью CBS заявил, что согласен с выводами спецслужб США о реальности попыток вмешательства России в выборы 2016 года.

В Кремле обвинения во вмешательстве в американские выборы неоднократно отвергали. В частности, в марте 2018 года в интервью телеканалу NBC президент России Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась в выборы в США и не собирается этого делать впредь.

«Для нас это невозможно. ​Во‑первых, у нас есть свои принципы, которые заключаются в том, что мы не позволяем вмешиваться в свои внутренние дела и не лезем в чужие», — сказал тогда Путин, добавив, что у России нет и нужных «инструментов» для такого вмешательства, так как основные мировые СМИ и все средства управления интернетом находятся в руках США.