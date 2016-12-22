Трамп предупредил о попытке России помочь демократам на выборах в США

Дональд Трамп предупредил, что Россия будет активно вмешиваться в проведение намеченных на ноябрь 2018 года выборов, в рамках которых планируется переизбрать всех членов нижней палаты конгресса и треть сенаторов, а также губернаторов большинства штатов страны. По словам Трампа, главной причиной вмешательства станет желание усилить позиции демократов.
«Я очень обеспокоен тем, что Россия предпримет все усилия, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Так как ни один другой президент не столь жесток по отношению к России, как я, они будут изо всех сил подталкивать демократов. Они точно не хотят Трампа!» — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.
12 июля в США предъявили заочные обвинения 12 сотрудникам российских спецслужб во вмешательстве в президентские выборы 2016 года: их подозревают во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и сетей самой партии.
19 июля Трамп в интервью CBS заявил, что согласен с выводами спецслужб США о реальности попыток вмешательства России в выборы 2016 года.
В Кремле обвинения во вмешательстве в американские выборы неоднократно отвергали. В частности, в марте 2018 года в интервью телеканалу NBC президент России Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась в выборы в США и не собирается этого делать впредь.
«Для нас это невозможно. Во‑первых, у нас есть свои принципы, которые заключаются в том, что мы не позволяем вмешиваться в свои внутренние дела и не лезем в чужие», — сказал тогда Путин, добавив, что у России нет и нужных «инструментов» для такого вмешательства, так как основные мировые СМИ и все средства управления интернетом находятся в руках США.