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СМИ узнали о новом ужесточении обвинения против Мамаева и Кокорина
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СМИ узнали о новом ужесточении обвинения против Мамаева и Кокорина
Общество, 00:49
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СМИ узнали о новом ужесточении обвинения против Мамаева и Кокорина
В соответствии с уточненной статьей, по которой выдвинуты обвинения Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, спортсменам может грозить до семи лет лишения свободы
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Обвинения против футболистов Мамаева и Кокорина могут быть вновь ужесточены. По уточненным данным, им вменяют ч. 2. ст. 213 УК РФ — хулиганство по предварительному сговору, максимальная санкций по которой предполагает семь лет лишения свободы, пишет «Коммерсантъ».

О переквалификации обвинения футболистам с более мягкой статьи Уголовного кодекса, о побоях, на статью о хулиганстве, стало известно ранее сегодня. Однако неизвестной оставалась часть статьи, по которой выдвинуты обвинения. Так, по первой части ст. 213 максимальное наказание предполагает обязательные работы или заключение на срок до пяти лет. Вторая часть статьи предусматривает «то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка». В случае с футболистами, утверждает «Коммерсантъ», речь идет именно о предварительном сговоре. Таким образом, максимальный срок наказания, грозящий Кокорину и Мамаеву увеличивается до семи лет заключения.

Кроме того, ч.2. ст. 213, может предполагать арест обвиняемых на время следствия. В случае с Кокориным при выборе меры пресечения следствие может обратить внимание на совершенные им ранее административные правонарушения, в том числе нарушения правил дорожного движения.

По данным издания, ходатайство о мере пресечения следователи направят в Тверской суд столицы в четверг, 11 октября. В то же время пока неизвестно, будут ли они отправлены в СИЗО или под домашний арест.

Дело против Мамаева и Кокорина. Главное
Общество

Футболисты «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев оказались в центре скандала 8 октября, в понедельник. Вначале стало известно, что футболисты напали на чиновников Минпромторга в одном из столичных кафе. Видеозапись инцидента появилась в сети. На ней видно, как группа молодых людей завязывает конфликт с чиновниками, после чего один из них получает удар стулом в голову. Пострадавшим оказался глава департамента министерства Денис Пак.

Позднее появилась информация о нападении, которое футболисты совершили за 40 минут до инцидента в кафе. Тогда Кокорин и Мамаев, вместе с сопровождавшими их молодыми людьми начали драку с мужчиной, который оказался водителем телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Водитель сделал им замечание из-за хулиганского поведения, после чего был избит. В результате он был госпитализирован, врачи диагностировали у него перелом носа и черепно-мозговую травму.

10 октября после допроса в полиции оба футболиста были задержаны. Оба они проведут двое суток в изоляторе временного содержания.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Павел Мамаев , Александр Кокорин
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