На ролике показан маршрут Ил-20, удары израильских истребителей по сирийским объектам и момент запуска ПВО Сирии

Фото: Министерство обороны России / РИА Новости

Министерство обороны России опубликовало в Facebook 3D-видео, в котором демонстрируется, как 17 сентября у берегов Сирии был сбит самолет-разведчик Ил-20.

На видеоролике показан маршрут российского самолета, удары израильских истребителей F-16 по сирийской территории, положение Ил-20 в момент запуска сирийских ПВО. Согласно 3D-модели, израильские ВВС использовали российский самолет для прикрытия.

Минобороны опубликовало 3D-видео гибели Ил-20 (Видео: Минобороны России / Facebook)

В ходе брифинга 23 сентября​ официальный представитель министерства Игорь Конашенков обвинил Израиль в том, что Тель-Авив предупредил Москву об ударах по провинции Латакия всего за минуту до начала обстрела. Таким образом, Израиль поставил под угрозу жизнь российских военных, которые находились на борту заходившего на посадку на авиабазу Хмеймим Ил-20​. Как уточнил Конашенков, израильский летчик фактически заслонился российским самолетом от сирийских средств ПВО, что и привело к трагедии. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что крушение Ил-20 не изменит планы его страны относительно операции в Сирии.

Также Конашенков рассказал о хронологии случившегося. После удара сирийской ракеты командир экипажа Ил-20 успел доложить о пожаре на борту и начал экстренное снижение. Через несколько минут отметка российского самолета исчезла с экранов радиолокационных средств.

На борту Ил-20 находились 15 военнослужащих, все они погибли. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что сбитый самолет собирал информацию о местах хранения и сбора беспилотников боевиков. Главное военно-следственное управление СК России возбудило уголовное дело в связи с крушением Ил-20.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20 и возложил ответственность за случившееся на Сирию. Путин заявил израильскому премьеру, что Израиль нарушил договоренности с Россией о предотвращении опасных инцидентов. Президент Сирии Башар Асад в телеграмме Путину отметил, что крушение Ил-20 произошло в результате «привычных бесчинств» Израиля.