ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,27 66,26 EUR Нал. 79,07 77,92 USD Бирж. 66,41 +0,15 EUR Бирж. 78,07 +0,02 USD ЦБ. 66,25 -0,22 EUR ЦБ. 78,08 +0,32 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 6733,30 +36,80 IMOEX 2426,80 +1,08% RTSI 1149,53 +0,78% Brent 78,49 -0,33% DJIA 26743,50 +0,32% Nasdaq 7986,96 -0,51%
Минобороны опубликовало 3D-видео гибели Ил-20
Лента новостей
Насколько Россия готова к промышленным инновациям 16:00, РБК и Schneider Electric СМИ узнали о планах Siemens заключить с Ираком соглашение на €13 млрд 15:57, Экономика Боксер Тайсон Фьюри назвал Энтони Джошуа медленным и громоздким 15:41, Спорт Памфилова призвала членов избиркомов не поддаваться давлению 15:23, Политика Синоптики предупредили жителей Москвы о первом снеге 15:19, Общество Минобороны опубликовало 3D-видео гибели Ил-20 15:06, Политика МИД Ирана вызвал поверенного в делах ОАЭ из-за высказываний о теракте 15:01, Политика «Maserati — это как балет»: секреты и философия кроссовера Levante 14:40, РБК и Maserati В Армянске сняли введенный из-за вредных выбросов режим ЧС 14:28, Общество УМВД получило 17 жалоб на нарушения в ходе выборов в Хабаровском крае 14:02, Политика Путин подписал указ об отставке члена Центризбиркома Лихачева 13:59, Политика Первое поражение нокаутом в карьере Александра Поветкина. Фоторепортаж 13:40, Спорт  В Узбекистане оценили исключение хлопка из черного списка товаров США 13:38, Экономика Появились первые данные об итогах второго тура выборов в Хабаровском крае 13:29, Политика Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 13:24, РБК и Мираторг Новак заявил о способности ОПЕК+ достигнуть 100% выполнения сделки осенью 13:09, Экономика Роухани обвинил США в намерении создать небезопасную обстановку в Иране 12:43, Политика Японская фигуристка установила мировой рекорд на турнире в Словакии 12:21, Спорт Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 12:20, РБК и Сбербанк Израиль отказался менять тактику в Сирии после гибели Ил-20 12:09, Политика Суд постановил взыскать с осужденного расходы на его содержание в колонии 12:03, Общество Минобороны рассказало о действиях экипажа сбитого в Сирии Ил-20 11:34, Политика Минобороны посчитало враждебными действия Израиля при крушении Ил-20 11:19, Политика Алексей Кашаев — РБК: «Компании, не внедряющие инновации, уйдут с рынка» 11:09, РБК и Schneider Electric Тренер «Интера» Спаллетти объяснил удаление в матче чемпионата Италии 10:58, Спорт Израиль выразил опасение из-за ответных мер России после крушения Ил-20 10:55, Политика Bloomberg рассказал о возвращении бизнесменами активов в Россию 10:53, Бизнес СМИ узнали о планах Белого дома усложнить получение грин-карт 10:10, Экономика
Минобороны опубликовало 3D-видео гибели Ил-20
Политика, 15:06
0
Минобороны опубликовало 3D-видео гибели Ил-20
На ролике показан маршрут Ил-20, удары израильских истребителей по сирийским объектам и момент запуска ПВО Сирии
Фото: Министерство обороны России / РИА Новости

Министерство обороны России опубликовало в Facebook 3D-видео, в котором демонстрируется, как 17 сентября у берегов Сирии был сбит самолет-разведчик Ил-20.

На видеоролике показан маршрут российского самолета, удары израильских истребителей F-16 по сирийской территории, положение Ил-20 в момент запуска сирийских ПВО. Согласно 3D-модели, израильские ВВС использовали российский самолет для прикрытия.

Минобороны опубликовало 3D-видео гибели Ил-20
(Видео: Минобороны России / Facebook)

Минобороны посчитало враждебными действия Израиля при крушении Ил-20
Политика

В ходе брифинга 23 сентября​ официальный представитель министерства Игорь Конашенков обвинил Израиль в том, что Тель-Авив предупредил Москву об ударах по провинции Латакия всего за минуту до начала обстрела. Таким образом, Израиль поставил под угрозу жизнь российских военных, которые находились на борту заходившего на посадку на авиабазу Хмеймим Ил-20​. Как уточнил Конашенков, израильский летчик фактически заслонился российским самолетом от сирийских средств ПВО, что и привело к трагедии. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что крушение Ил-20 не изменит планы его страны относительно операции в Сирии.

Какие самолеты и вертолеты потеряла Россия в Сирии Еще 7 фото
Фотогалерея

Также Конашенков рассказал о хронологии случившегося. После удара сирийской ракеты командир экипажа Ил-20 успел доложить о пожаре на борту и начал экстренное снижение. Через несколько минут отметка российского самолета исчезла с экранов радиолокационных средств.

На борту Ил-20 находились 15 военнослужащих, все они погибли. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что сбитый самолет собирал информацию о местах хранения и сбора беспилотников боевиков. Главное военно-следственное управление СК России возбудило уголовное дело в связи с крушением Ил-20.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20 и возложил ответственность за случившееся на Сирию. Путин заявил израильскому премьеру, что Израиль нарушил договоренности с Россией о предотвращении опасных инцидентов. Президент Сирии Башар Асад в телеграмме Путину отметил, что крушение Ил-20 произошло в результате «привычных бесчинств» Израиля.

Теги: Минобороны , видео , публикация
Главное
Появились первые данные об итогах второго тура выборов в Хабаровском крае Политика
Материалы по теме
Минобороны рассказало о действиях экипажа сбитого в Сирии Ил-20 Политика
Израиль выразил опасение из-за ответных мер России после крушения Ил-20 Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter