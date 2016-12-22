Путин после гибели Ил-20 указал Нетаньяху на несоблюдение договоренностей

Президент России в разговоре с израильским коллегой отметил, что при инциденте с Ил-20 не были соблюдены договоренности о предотвращении опасных инцидентов

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается на сайте Кремля.

Путин сообщил Нетаньяху, что операции ВВС Израиля, подобные проведенной вечером в понедельник, нарушают суверенитет Сирии. «В данном же случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов», — говорится в сообщении Кремля. В результате несоблюдения договоренностей российский Ил-20 попал под огонь сирийских средств ПВО. Погибли все находившиеся на борту самолета 15 военнослужащих.

Президент призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций. Нетаньяху в ответ выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных. Он пообещал предоставить подробную информацию по действиям израильской авиации, которую в Москву привезет командующий ВВС Израиля.

Ранее Путин призвал не сравнивать гибель Ил-20 с инцидентом с Су-24, который был сбит турецким истребителем на границе Сирии и Турции в 2015 году. «Здесь это скорее похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет», — отметил он.

Минобороны России утром в понедельник заявило, что Ил-20 был сбит сирийскими силами ПВО. Ответственность за инцидент, по мнению Минобороны, лежит на израильских летчиках, которые «подставили» российский самолет. В Армии обороны Израиля в ответ заявили, что ответственность лежит на войсках президента Сирии Башара Асада, которые вели беспорядочный огонь. Тель-Авив настаивает, что в момент начала операции в районе ее проведения российского Ил-20 не было, а когда сирийские средства ПВО открыли огонь, израильские F-16 уже находились в своем воздушном пространстве.