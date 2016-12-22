Какие самолеты и вертолеты потеряла Россия в Сирии

Российский самолет Ил-20 был сбит над сирийской территорией вечером 17 сентября. Погибли 15 военнослужащих. Минобороны сообщило, что израильские истребители подставили российский самолет под удар сирийского ПВО. Потери ВКС России за все время военной операции в Сирии — в обзоре РБК
24 ноября 2015 года российский бомбардировщик Су-24М был сбит неподалеку от границы с Турцией турецким истребителем F-16. Летчикам удалось катапультироваться, однако по ним был открыт огонь с земли. Пилотировавший Су-24 подполковник Олег Пешков погиб, штурман Константин Мурахтин спасен благодаря проведенной спецоперации, в ходе которой был потерян вертолет Ми-8. Машина попала под обстрел, в результате погиб находившийся на борту матрос Александр Позынич. Инцидент привел к ухудшению отношений между Россией и Турцией. Вновь налаживаться они начали лишь после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился перед главой российского государства Владимиром Путиным
12 апреля 2016 года в районе Хомса потерпел крушение вертолет Ми-28Н. Погибли оба члена экипажа — пилот Андрей Окладников и штурман Виктор Панков. Причиной катастрофы стала ошибка пилотирования
1 августа 2016 года в результате обстрела с земли в провинции Идлиб был сбит вертолет Ми-8АМТШ, возвращавшийся на базу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в Алеппо. На борту находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения, все они погибли
3 ноября 2016 года вертолет ВКС России совершил вынужденную посадку в 40 км северо-западнее Пальмиры, после чего члены экипажа подверглись минометному обстрелу. Машина получила повреждения, которые не позволяли вернуться на аэродром, экипаж был эвакуирован. На следующий день представители террористов опубликовали в интернете видеозапись уничтожения находящегося на земле российского вертолета Ми-35
10 октября 2017 года при выполнении взлета с авиабазы Хмеймим за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился и полностью разрушился бомбардировщик Су-24. Оба находившихся на борту летчика не успели катапультироваться и погибли. Причиной крушения в Минобороны назвали техническую неисправность
31 декабря 2017 года вертолет Ми-24 потерпел крушение в 15 км от аэродрома Хама. Погибли оба пилота, серьезные травмы получил бортмеханик, которого удалось спасти. В Минобороны заявили, что вертолет не обстреливали, а причиной жесткой посадки стала техническая неисправность
3 февраля при выполнении облета зоны деэскалации Идлиб потерпел крушение штурмовик Су-25. Летчику Роману Филипову удалось катапультироваться, однако он приземлился на контролируемой боевиками территории, после чего вступил в бой и погиб. По информации Минобороны, штурмовик был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).
Филипову указом президента Владимира Путина посмертно было присвоено звание Героя России
6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение транспортный самолет Ан-26. Он не долетел около 500 м до взлетно-посадочной полосы и столкнулся с землей. На борту находились 39 военнослужащих, в том числе генерал-майор и 26 офицеров, все они погибли. В качестве предварительной версии крушения в Минобороны назвали техническую неисправность. По информации министерства, погодные условия для посадки были простыми, огневого воздействия с земли не было
3 мая при взлете с аэродрома на базе Хмеймим потерпел крушение истребитель Су-30СМ. В Минобороны заявили, что огневого воздействия по самолету не было, а причиной авиакатастрофы могло быть попадание птицы в двигатель. Кроме того, в министерстве отметили, что на борту находились двое летчиков, которые до последних минут боролись за самолет, но в результате погибли
7 мая при выполнении плановых полетов над восточными районами Сирии потерпел крушение многоцелевой ударный вертолет Ка-52. Оба находившихся на борту летчика погибли. В Минобороны предварительной причиной крушения назвали техническую неисправность. При этом газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в органах военного управления писала, что вертолет был сбит боевиками из ПЗРК