Какие самолеты и вертолеты потеряла Россия в Сирии

Су-24М и вертолет Ми-8

24 ноября 2015 года российский бомбардировщик Су-24М был сбит неподалеку от границы с Турцией турецким истребителем F-16. Летчикам удалось катапультироваться, однако по ним был открыт огонь с земли. Пилотировавший Су-24 подполковник Олег Пешков погиб, штурман Константин Мурахтин спасен благодаря проведенной спецоперации, в ходе которой был потерян вертолет Ми-8. Машина попала под обстрел, в результате погиб находившийся на борту матрос Александр Позынич. Инцидент привел к ухудшению отношений между Россией и Турцией. Вновь налаживаться они начали лишь после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился перед главой российского государства Владимиром Путиным