Нетаньяху выразил соболезнования Путину в связи с гибелью Ил-20 в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа сбитого в Сирии самолета Ил-20. Об этом сообщает Israel National News.
Отмечается, что Нетаньяху также возложил ответственность за случившееся на Сирию и призвал к продолжению координации в Сирии между израильскими и российскими силами.
Ранее Армия обороны Израиля (IDF) также выразила соболезнования России, отметив, что израильская сторона возлагает полную ответственность за случившееся на режим сирийского президента Башара Асада. В заявлении военных подчеркивалось, что сирийские расчеты ПВО вели огонь беспорядочно.
Российский самолет Ил-20 был сбит сирийской ракетой 17 сентября, когда возвращался на базу Хмеймим. Погибли 15 военнослужащих, находившихся на борту. Министр обороны России Сергей Шойгу впоследствии рассказал, что самолет собирал информацию о беспилотниках боевиков в зоне деэскалации Идлиб.
Минобороны России заявило, что Ил-20 под удар «подставили» истребители ВВС Израиля, которые наносили удары по объектам в Латакии. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент произошел из-за «цепи трагических случайных обстоятельств».