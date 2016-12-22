Минобороны посчитало враждебными действия Израиля при крушении Ил-20

Министерство обороны России считает, что действия израильских ВВС привели к крушению Ил-20 у берегов Сирии. Там посчитали, что израильский пилот намеренно прикрывался российским самолетом

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

В ходе брифинга в Министерстве обороны официальный представитель ведомства Игорь Конашенков назвал враждебными действия израильского пилота. По его словам, летчик самолета F-16, совершавшего атаку на Сирию, не мог не понимать, что заходивший на посадку Ил-20 окажется предпочтительной целью для ПВО Сирии, и фактически прикрылся им.

Как отметил Конашенков, после первой атаки на цели в провинции Латакия израильские самолеты отошли на безопасное расстояние. Когда же Ил-20 заходил на посадку, то один из F-16 вновь приблизился к побережью, что могло означать повторный выход на атаку.

Официальный представитель Министерства обороны России заявил, что израильский летчик не мог не знать, что сирийские ПВО через свои приборы могли посчитать Ил-20 группой самолетов, а потому открыли по нему огонь.

После попадания ракеты в Ил-20 его командир сообщил о пожаре на борту и начал экстренное снижение. Затем самолет, на борту которого находились 15 военнослужащих, исчез с экранов радаров.

Спустя некоторое время российский офицер сообщил израильтянам, что Ил-20 терпит бедствие. «Лишь через 50 минут после случившегося оперативный дежурный ВВС Израиля в звании полковника вышел на связь и заявил, что готов предоставить помощь», — подчеркнул Конашенков.

В Министерстве обороны посчитали, что такие действия Израиля являются или признаком непрофессионализма, или преступной халатностью. «Вина в трагедии целиком лежит на ВВС Израиля и тех, кто принимал решение о такой деятельности», — отметил Конашенков. Он предположил, что военное руководство этой страны либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельных командиров.

Назвав произошедшее авантюризмом израильских военных, Конашенков указал, что описанные действия Тель-Авива являются крайне неблагодарным ответом за помощь, которую российская армия оказывала в последнее время. Речь идет как о восстановлении миротворческой миссии ООН на Голанских высотах, так и о сохранении иудейских святынь в Алеппо.