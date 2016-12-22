ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,09 66,88 EUR Нал. 79,63 78,35 USD Бирж. 67,46 -0,61 EUR Бирж. 78,86 -0,64 USD ЦБ. 67,75 -0,44 EUR ЦБ. 79,17 -0,18 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6365,00 +69,30 IMOEX 2397,81 +1,01% RTSI 1119,85 +1,85% Brent 78,71 +0,70% DJIA 26143,92 +0,31% Nasdaq 7962,74 +0,85%
Шойгу рассказал о целях сбитого в Сирии самолета-разведчика Ил-20
Лента новостей
Visa и Mastercard согласились заплатить $6,2 млрд по иску ретейлеров 17:56, Финансы Генерал ФСО избежал ареста по делу о хищении в резиденции Путина 17:49, Общество Вредное производство: как офис влияет на здоровье сотрудников 17:42, Партнерский материал Собянин отправил в отставку московское правительство 17:41, Политика Мединский поддержал идею безвиза для иностранцев с музейным мультипассом 17:39, Политика Одного из подозреваемых в убийстве в Хемнице отпустили на свободу 17:39, Общество Рубль вырос к доллару более чем на 50 копеек 17:20, Финансы Шойгу рассказал о целях сбитого в Сирии самолета-разведчика Ил-20 17:12, Политика СМИ сообщили об отстранении Глушакова и Ещенко от тренировок «Спартака» 17:10, Спорт Греф допустил снижение ставки по ипотеке до 7% через два-три года 17:08, Экономика Китай введет пошлины на импорт из США объемом $60 млрд 17:05, Экономика Завод UC Rusal в Армении начал сокращать производство из-за санкций 16:50, Бизнес Цифровые убытки: cколько денег теряет бизнес из-за киберпреступников 16:47, РБК и Microsoft Путин объяснил гибель Ил-20 в Сирии цепью случайных обстоятельств 16:26, Экономика Греф прокомментировал слова Костина о конвертации долларовых вкладов 16:22, Экономика Тутберидзе рассказала о роли Загитовой в успехе Медведевой на Олимпиаде 16:21, Спорт Путин выполнил просьбу Кадырова и передал Чечне нефтяную компанию 16:15, Экономика Что будет дальше: цена на Ethereum вновь опустилась ниже $200 16:15, Крипто Суд арестовал имущество бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского 16:12, Общество В Госдуме призвали МИД разорвать дипотношения с Израилем 15:57, Политика Как производят мраморную говядину в России 15:44, РБК и Мираторг В здании Мосгордумы прошла эвакуация 15:33, Общество Экс-глава Госнаркоконтроля займется выращиванием льна 15:27, Политика Первый пассажир Space X: кто такой Юсаку Маэдзава 15:20, Стиль Джек Ма предсказал 20-летнюю торговую войну между Китаем и США 15:18, Политика Госдума сократила размер штрафа депутатам за прогулы 15:12, Общество «Дети теряют элементарные навыки»: каковы риски цифровизации образования 15:10, Партнерский материал Счетная палата за год нашла бюджетных нарушений почти на 550 млрд руб. 15:10, Экономика
Шойгу рассказал о целях сбитого в Сирии самолета-разведчика Ил-20
Политика, 17:12
0
Шойгу рассказал о целях сбитого в Сирии самолета-разведчика Ил-20
Согласно заданию, экипаж должен был определить места хранения и сбора беспилотников боевиков, заявил министр обороны
Сергей Шойгу (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Российский самолет Ил-20, сбитый над Средиземным морем, перед падением собирал информацию о беспилотниках боевиков в зоне деэскалации Идлиб, заявил на коллегии Министерства обороны его глава Сергей Шойгу, говорится в релизе военного ведомства, поступившем в РБК.

Самолет «в зоне нанесения удара <...> выполнял разведзадание как раз по идлибской зоне деэскалации для определения мест хранения и сбора беспилотных летательных аппаратов, которые из этой зоны вылетают и наносят удары по разным районам Сирии», рассказал министр.

Какие самолеты и вертолеты потеряла Россия в Сирии Еще 7 фото
Фотогалерея

Шойгу также заявил, что израильские F-16 наносили удары по Сирии, прикрываясь российским Ил-20, предполагая, что сирийские силы ПВО не будут действовать в этом направлении. Он подчеркнул, что ВВС Израиля не предупреждали об ударах своих истребителей.

«Если говорить точнее, то за минуту, ровно за одну минуту до нанесения удара предупредили, уведомили нас о том, что они такой удар наносят по объектам на территории Сирии. И далее удар был нанесен», — сказал министр обороны, добавив, что Россия не оставит без ответа действия израильских ВВС в Сирии.

Путин объяснил гибель Ил-20 в Сирии цепью случайных обстоятельств
Экономика

Связь с Ил-20 была потеряна в понедельник, 17 сентября, когда самолет возвращался на авиабазу Хмеймим и находился над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии. В тот же момент четыре израильских истребителя провели атаку на сирийские объекты в провинции Латакия. Позже стало известно, что российский Ил-20 был сбит. Погибли 15 военнослужащих ВС России. Минобороны заявило, что самолет сбили комплексы противовоздушной обороны Сирии, но под удар его подставили летчики Израиля. В военном ведомстве утверждают, что четыре израильских истребителя F-16, которые наносили удары в районе города Латакия (Сирия), «преднамеренно создали опасную ситуацию».

Армия обороны Израиля выразила соболезнования в связи с гибелью российского экипажа и озвучила свою версию событий, согласно которой причиной ЧП стал беспорядочный огонь сирийских систем ПВО.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Сирия , Ил-20
Главное
Генерал ФСО избежал ареста по делу о хищении в резиденции Путина Общество
Материалы по теме
Путин объяснил гибель Ил-20 в Сирии цепью случайных обстоятельств Экономика
Израиль назвал причиной гибели Ил-20 беспорядочный огонь сирийских ПВО Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter