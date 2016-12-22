Шойгу рассказал о целях сбитого в Сирии самолета-разведчика Ил-20

Согласно заданию, экипаж должен был определить места хранения и сбора беспилотников боевиков, заявил министр обороны

Сергей Шойгу (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Российский самолет Ил-20, сбитый над Средиземным морем, перед падением собирал информацию о беспилотниках боевиков в зоне деэскалации Идлиб, заявил на коллегии Министерства обороны его глава Сергей Шойгу, говорится в релизе военного ведомства, поступившем в РБК.

Самолет «в зоне нанесения удара <...> выполнял разведзадание как раз по идлибской зоне деэскалации для определения мест хранения и сбора беспилотных летательных аппаратов, которые из этой зоны вылетают и наносят удары по разным районам Сирии», рассказал министр.

Шойгу также заявил, что израильские F-16 наносили удары по Сирии, прикрываясь российским Ил-20, предполагая, что сирийские силы ПВО не будут действовать в этом направлении. Он подчеркнул, что ВВС Израиля не предупреждали об ударах своих истребителей.

«Если говорить точнее, то за минуту, ровно за одну минуту до нанесения удара предупредили, уведомили нас о том, что они такой удар наносят по объектам на территории Сирии. И далее удар был нанесен», — сказал министр обороны, добавив, что Россия не оставит без ответа действия израильских ВВС в Сирии.

Связь с Ил-20 была потеряна в понедельник, 17 сентября, когда самолет возвращался на авиабазу Хмеймим и находился над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии. В тот же момент четыре израильских истребителя провели атаку на сирийские объекты в провинции Латакия. Позже стало известно, что российский Ил-20 был сбит. Погибли 15 военнослужащих ВС России. Минобороны заявило, что самолет сбили комплексы противовоздушной обороны Сирии, но под удар его подставили летчики Израиля. В военном ведомстве утверждают, что четыре израильских истребителя F-16, которые наносили удары в районе города Латакия (Сирия), «преднамеренно создали опасную ситуацию».

Армия обороны Израиля выразила соболезнования в связи с гибелью российского экипажа и озвучила свою версию событий, согласно которой причиной ЧП стал беспорядочный огонь сирийских систем ПВО.