СК возбудил дело после гибели Ил-20 в Сирии

Главное военно-следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения самолета Ил-20, сбитого сирийскими ПВО. Об этом сообщила РБК официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Отмечается, что на месте происшествия совместно с представителями Минобороны работают следователи и криминалисты СК. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Российский самолет Ил-20 был сбит сирийской ракетой, когда возвращался на базу Хмеймим. В результате погибли 15 военнослужащих, которые были на борту. Как рассказал впоследствии министр обороны Сергей Шойгу, самолет собирал разведданные в Идлибе о местах хранения и сбора беспилотников боевиков.

Минобороны России заявило, что российский самолет «подставили» под удар истребители ВВС Израиля, которые наносили удары по объектам в Латакии. В ведомстве отметили, что израильские летчики «не могли не видеть» Ил-20, но «преднамеренно пошли на эту провокацию».

Израильская сторона выразила соболезнования в связи с произошедшим. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в случившемся Сирию. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Нетаньяху отметил, что такие операции ВВС Израиля нарушают суверенитет Сирии, а в данном случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении инцидентов.