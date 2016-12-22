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Израиль отказался менять тактику в Сирии после гибели Ил-20
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Израиль отказался менять тактику в Сирии после гибели Ил-20
Политика, 12:09
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Израиль отказался менять тактику в Сирии после гибели Ил-20
Министр обороны Израиля заявил, что ситуация со сбитым в Сирии Ил-20 не изменит планы его страны относительно операции в соседней стране. При этом он уверен, что проблема разрешится в ближайшее время
F-16 ВВС Израиля (Фото: Ariel Schalit / AP)

Выступая в эфире израильской радиостанции Kan, Авигдор Либерман прокомментировал предположение о том, что Москва может закрыть воздушное пространство над Сирией для ВВС Израиля после гибели Ил-20, на борту которого находились 15 российских военнослужащих. Глава военного ведомства подчеркнул, что политика Израиля не изменится.

«Мы действовали и будем действовать в соответствии с нашими задачами. Для Израиля ничего не изменилось и не изменится», — пообещал Либерман.

По словам главы Минобороны Израиля, его страна не допустит, чтобы Сирия превратилась в передовую базу Ирана. «Мы будем делать все для того, чтобы этого не произошло. И будем использовать все доступные средства», — добавил Либерман.

Глава военного ведомства также указал, что не намерен вести спор с Россией через средства массовой информации. Он отметил необходимость координации. «Вся эта история находится под контролем. Картина ясна, и я считаю, что в скором времени мы вернемся к нормальному взаимодействию», — добавил он.

Утром 23 сентября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков обвинил израильскую сторону в том, что она предупредила Москву об ударе F-16 по сирийской провинции Латакия лишь за минуту до ее начала, чем поставила под угрозу жизнь людей, которые находились на борту заходившего на посадку на абиабазу Хмеймим Ил-20. Как отметил Конашенков, израильский летчик фактически заслонился российским самолетом от сирийских средств ПВО, что и привело к трагедии.

Действия Израиля Конашенков назвал непрофессиональными, халатными и неблагодарными.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Израиль , Авигдор Либерман
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