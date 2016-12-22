Асад написал Путину о гибели Ил-20 из-за безответственности Израиля

Сирийский лидер передал коллеге свои соболезнования в связи с гибелью экипажа российского самолета в Средиземном море. Происшествие, как отметил Асад, стало результатом «привычных бесчинств» со стороны Израиля

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Президент Сирии Башар Асад направил своему российскому коллеге Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа сбитого над Средиземным морем российского Ил-20. Соответствующее письмо распространило сирийское государственное агентство SANA.

«Я хотел бы от своего имени и имени сирийского народа выразить вам свои глубокие соболезнования в связи с крушением российского военного самолета Ил-20 в водах Средиземного моря, что привело к гибели российских героев, выполнявших свои обязанности и сражавшихся в Сирии против терроризма», — обратился к Путину Асад.

«Этот печальный инцидент, — как добавил президент Сирии, — является результатом наглости и привычных бесчинств Израиля». Тель-Авив, по мнению Асада, «всегда использовал грязные методы для достижения своих целей и осуществления враждебной деятельности в сирийском регионе».

«Мы уверены, что такая болезненная ситуация не повлияет на наши с вами отношения и на [участие России] в продолжении борьбы с терроризмом [в Сирии]», — заключил глава государства.

Телеграмму Путину Асад передал после того, как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам: после катастрофы с Ил-20 российскому лидеру его сирийский коллега не звонил. Путин, как отметил официальный представитель Кремля, в первую очередь руководствуется той информацией о происшествии, которую предоставляет Минобороны России.

Согласно данным военного ведомства, российский самолет-разведчик разбился вечером 17 сентября над Средиземным морем, в момент, когда удары по Сирии пытались нанести израильские военные. Ил-20 был сбит сирийскими силами противовоздушной обороны из комплекса С-200. В момент трагедии на борту самолета находились 15 человек, все они погибли. В Москве в случившемся обвинили Тель-Авив. Именно израильские летчики, как указывали в министерстве, «подставили» под огонь российский самолет и создали опасную ситуацию.​

Армия обороны Израиля, реагируя на это, заявила, что причиной гибели Ил-20 стал беспорядочный огонь сирийских ПВО. Гибель российский самолет потерпел уже в момент возвращения на российскую военную базу Хмеймим​. У Латакии экипаж должен был определить места хранения и сбора беспилотников боевиков, действующих против сил сирийского правительства.

Позже Путин о случившемся отозвался как о «цепи трагических случайностей». В телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после инцидента президент России, как рассказали в Кремле, указал политику на несоблюдение Израилем договоренностей о предотвращении опасных инцидентов в Сирии между военными двух стран.