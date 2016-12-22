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Минобороны рассказало о действиях экипажа сбитого в Сирии Ил-20
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Минобороны рассказало о действиях экипажа сбитого в Сирии Ил-20
Война в Сирии, 11:34
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Минобороны рассказало о действиях экипажа сбитого в Сирии Ил-20
После поражения самолета ракетой экипаж доложил о пожаре на борту и начал экстренное снижение
Фото: Александр Тарасенков / РИА Новости

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал о действиях экипажа Ил-20, который был сбит сирийской ракетой в Сирии. По его словам, один из израильских истребителей F-16, наносивших удары по объектам инфраструктуры Сирии, начал сближение с Ил-20. Это было воспринято сирийскими ПВО как очередная атака израильской авиации. По утверждению Конашенкова, пилот не мог не знать, что российский самолет окажется «предпочтительной целью» для зенитной ракеты.

Как сообщил представитель военного ведомства, ​сирийская зенитная ракета поразила самолет Ил-20 17 сентября в 22:03. «Командир экипажа доложил о пожаре на борту и начал экстренное снижение. В 22:07 отметка российского разведывательного самолета Ил-20 исчезла с экранов», — рассказал Конашенков. При этом израильские самолеты находились в зоне дежурства до 22 часов 40 минут.

При этом израильские самолеты, по данным Минобороны, остались в зоне дежурства и находились там до 22:40. В 22:29 дежурный офицер российской группировки довел до израильской стороны информацию, что российский самолет терпит бедствие, а также требование вывести израильские средства из района, поскольку будут задействованы спасательные средства. Израильский лейтенант принял информацию для доведения до командования. По информации Минобороны, только через 50 минут после поражения ракетой Ил-20 оперативный дежурный командования ВВС Израиля сообщил, что зона очищена, и предложил помощь.

Материал дополняется.

Автор: Юлия Выродова.
Теги: Минобороны , Сирия , Ил-20
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