Протест в Приморье: как кандидат власти проиграл коммунисту второй тур

Коммунист Андрей Ищенко побеждает во втором туре выборов губернатора Приморья. Эксперты и сам кандидат объясняют это «протестным голосованием», недовольством пенсионной реформой и нежеланием видеть «варяга» во главе региона

Фото: Сайт администрации Приморского края

​«Тайфун помешал»

Коммунист Андрей Ищенко обходит врио губернатора Андрея Тарасенко во втором туре выборов губернатора Приморья. Представитель КПРФ побеждает на выборах главы региона впервые за три года — в октябре 2015 года Иркутскую область, также после второго тура, возглавил Сергей Левченко.

После подсчета почти 200 тыс. бюллетеней (50%) Ищенко набирал 52,38%, Тарасенко ​— 45,05%. В единый день выборов 9 сентября Тарасенко набрал 46,56%, Ищенко — 24,63%. После этого ЦИК назначила дату второго тура в Приморье на 16 сентября.

В Кремле были уверены в победе Тарасенко, в два раза по итогам первого тура опережавшего оппонента. Как ранее говорил РБК один из близких к Кремлю собеседников, даже выход Тарасенко во второй тур стал неожиданным для администрации президента. В Кремле решили, что победить в первом туре Тарасенко помешали последствия тайфуна «Джеби», который обрушился на регион в начале сентября, говорил ранее собеседник РБК. По его словам, на явке и результатах Тарасенко сказался тот факт, что из-за подтоплений и перекрытий дорог после сильных дождей в целом ряде населенных пунктов люди просто не пришли на участки.

Успех кандидата от власти в Приморье считали наиболее вероятным в тех четырех регионах, где по итогам голосования 9 сентября назначили второй тур. В частности, политолог Александр Пожалов говорил РБК, что Приморье ждут наименьшие проблемы перед вторым туром, так же говорил РБК федеральный чиновник, знакомый с подготовкой края ко второму туру. Тарасенко был назначен врио главы региона 4 октября 2017 года и шел на первый срок.

Возвращение второго тура В этом году в четырех субъектах Федерации не удалось выбрать главу региона в первом туре. Второй тур помимо Приморья пройдет во Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае. В этих трех регионах голосование назначено на 23 сентября. Глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила перенос выборов в Приморье на более ранний срок тяжелыми погодными условиями в регионе. «В общем, там много чего было, что отразилось на выборах, поэтому мы идем навстречу исходя из целого ряда факторов», — добавила она.

Недельный перелом

Пока что Тарасенко стал единственным кандидатом от власти, с которым в период подготовки ко второму туру встретился президент России. Встреча прошла 11 сентября на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Почти всю неделю между турами регион принимал этот форум, который посетило российское, японское и китайское руководство.

«Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке», — цитировал официальный сайт Кремля Владимира Путина после встречи с Тарасенко.

Как рассказывали РБК собеседники в Кремле, контролировать подготовку ко второму туру в Приморье вылетал начальник управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев.

Еще один москвич — бывший глава МЧС Владимир Пучков — возглавлял предвыборный штаб Тарасенко и должен был стать сенатором от региона в случае победы врио губернатора. За несколько дней до голосования источники РБК и РЕН ТВ сообщили о вызове Пучкова на допрос в СКР в связи с делом о злоупотреблении полномочиями. В СКР допрос бывшего министра опровергли.

Коммуниста Ищенко поддерживали перед вторым туром представители ЦК партии и бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин.

ВЭФ не сработал на Тарасенко, уверен политолог-регионовед Ростислав ​Туровский. «В регионе по-прежнему не воспринимают активные действия, которые предпринимает федеральный центр. Прошел форум, прозвучало много обещаний. Но все это прошло мимо и не было воспринято населением, так как очень контрастирует с реальным положением дел и социально-экономическим самочувствием. Такие мероприятия вызывают лишь раздражение у местного населения, потому что не заметны конкретные результаты», — считает он.

Похоже, что внешнеполитическая повестка, которая была актуальна в предыдущие годы, уходит и уступает место внутренней политике, говорит Алексей Макаркин из Центра политических технологий.

Кандидаты

Андрей Ищенко родился 9 марта 1981 года в городе Лесозаводске Приморского края. Окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет по специальности «инженер-судоводитель». В Дальневосточном морском пароходстве дослужился до должности старшего помощника капитана. В 2014 году возглавил строительную компанию «Аврора-Строй». Вице-президент Федерации кикбоксинга Приморского края. В 2016 году избран депутатом заксобрания Приморского края. Андрей Тарасенко, генеральный директор ФГУП «Росморпорт», был назначен врио губернатора 4 октября 2017 года. Он сменил на этом посту Владимира Миклушевского. Тарасенко родился в 1963 году во Владивостоке. В 1985 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания, в 2002 году — Российскую академию государственной службы. В 2010 году Тарасенко были присуждены ученая степень доктора психологических наук и звание профессора по кафедре акмеологии и кибернетики Военной академии РВСН им. Петра Великого. С апреля 2008 по февраль 2010 года он занимал пост замдиректора одного из департаментов «Росатома», который в тот момент возглавлял первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко.

Причины поражения власти

Это было голосование эмоциональное и протестное — против Тарасенко как кандидата от «Единой России», считает политолог Константин Калачев.

Это прежде всего не победа КПРФ, а результат всплеска протестных настроений, который характерен для Дальнего Востока и Приморья в частности, соглашается Туровский. В марте на президентских выборах результаты на Дальнем Востоке были невысокими, напоминает Туровский, по мнению которого ситуацию усугубила непопулярная пенсионная реформа.

Ищенко до выборов был малоизвестным депутатом краевого парламента, напоминает Калачев. «Сыграло свою роль накопившееся раздражение жителей Приморья. На фоне бесконечных разговоров о нем как о приоритетном регионе с перспективными проектами в Приморье продолжается депопуляция, за прошлый год регион покинули 32 тыс. человек», — говорит он.

Калачев считает стратегической ошибкой решение Кремля перенести второй тур с 23 сентября на 16-е. «Это было воспринято как манипулятивная технология, пожар решили тушить бензином», — продолжает эксперт. По его мнению, после объявления второго тура к голосованию подключилась та часть избирателей, которая до этого считала, что результаты предрешены — «они почувствовали запах крови, возникло желание добить раненого».

Еще одной причиной поражения кандидата от власти Калачев называет «деморализацию» региональных элит. «Мэр Владивостока Игорь Пушкарев — в ожидании суда, сняли глав городов Находка, Артем. Фактически элиты были обезглавлены», — добавил он.

Жители Приморья устали от «варягов», и Ищенко удачно сделал в своей кампании акцент на том, что он «свой», констатирует Туровский. В данном случае это противопоставление сработало: Тарасенко, который хоть и является уроженцем Приморья, давно не жил и не работал в регионе, поясняет эксперт. «Похоже, что авторитет федерального центра на Дальнем Востоке недостаточен», — резюмирует он.