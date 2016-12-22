Кандидат от КПРФ стал лидером во втором туре выборов в Приморье

После подсчета 50% бюллетеней во втором туре губернаторских выборов в Приморье преимущество в 7% получил кандидат от КПРФ Андрей Ищенко

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Данные ЦИК России показывают, что после подсчета почти 200 тыс. бюллетеней (50%) представитель КПРФ Андрей Ищенко уверенно лидирует во втором туре выборов в Приморье. Он набрал 52,38%. Его конкурент — представитель «Единой России», исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко ​— заручился поддержкой 45,05% избирателей.

При этом Ищенко уверенно лидирует во всех районах Владивостока, где его поддержали около 60% избирателей. Наоборот, Тарасенко получил около 60% голосов в Уссурийске — втором по численности населения городе края.

Ищенко в комментарии РБК заявил, что на главу избирательной комиссии Приморья уже оказывают давление представители действующей администрации края. По его словам, во Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске у председателей участковых избирательных участков отказываются принимать документы. «Всего в Приморье 34 территориальных избиркома, некоторые уже сдали данные в краевой избирком, а некоторые — нет. Они сейчас остановили ввод данных. Мы опасаемся, что будут фальсификации. Прямо сейчас переписываются протоколы, подделываются данные в КОИБы, происходит беспредел», — сказал Ищенко.

«Я не знаю, чем вызваны эти слова. Мы видим онлайн, что ввод бюллетеней продолжается. Никаких жалоб от коммунистов на этот счет не поступало», — прокомментировал РБК слова Ищенко член ЦИК Евгений Шевченко, курирующий Приморье.

Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин, в свою очередь, обратил внимание на то, что в двух городах в Приморье — Лесозаводске и Дальнегорске — ни один протокол не заложен в государственную автоматизированную систему «Выборы». «Прошло больше четырех часов после завершения голосования, и ни одного протокола не вбили», — отметил он. Колюшин добавил, что оба населенных пункта сравнительно крупные — с населением около 35 тыс. человек. «Речь идет о каких-то попытках исправить ситуацию [для Тарасенко]», — предположил он.

Второй тур в Приморье стал возможен после того, как в единый день голосования ни один из кандидатов не сумел заручиться поддержкой 50% избирателей. Тарасенко получил 46,56%, а Ищенко — 24,63%. Источники РБК, близкие к Кремлю, назвали такой результат неожиданным.

В Кремле посчитали, что победить в первом туре Тарасенко помешали последствия тайфуна «Джеби», который обрушился на регион в начале сентября, утверждал собеседник РБК. Из-за подтоплений и перекрытий дорог, вызванных сильными дождями, в целом ряде населенных пунктов люди просто не пришли на участки, что сказалось на явке (30,2%) и результатах Тарасенко.

Помимо Приморского края еще в нескольких регионах глава региона должен определиться по итогам второго тура выборов. Речь идет о Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области.

Ищенко является депутатом Законодательного собрания Приморского края. До избрания являлся руководителем строительной компании, которая занималась жилищным строительством.