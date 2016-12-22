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Песков призвал ориентироваться на слова Путина о Петрове и Боширове
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Песков призвал ориентироваться на слова Путина о Петрове и Боширове
Отравление Скрипалей, 11:11
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Песков призвал ориентироваться на слова Путина о Петрове и Боширове

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в ситуации с обвинениями Лондона в адрес россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии он ориентируется исключительно на слова главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Песков напомнил, что в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2018) Путин заявил о том, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами.

Пресс-секретарь подчеркнул, что он ориентируется на слова президента, а «не на какие-то обезличенные данные».

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​​Отравление Сергея и Юлии Скрипаль произошло в начале марта. Власти Великобритании обвинили в произошедшем Россию. Москва неоднократно отрицала причастность к инциденту.

5 сентября британская полиция опубликовала фотографии подозреваемых в отравлении Скрипалей. Британские власти сообщили, что на фото изображены россияне Александр Петров и Руслан Боширов. МИД России усомнился в подлинности фотографий.

12 сентября Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами и призвал их дать разъяснения в СМИ. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ответ упрекнула Москву во лжи и отметила, что указанные в отчете британской полиции люди являются офицерами ГРУ.

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13 сентября Петров и Боширов дали интервью главреду телеканала RT Маргарите Симоньян, в котором рассказали, что ездили в Солсбери как туристы, чтобы увидеть собор. Они также опровергли свою причастность к отравлению Скрипалей и работе на спецслужбы.

14 сентября Международная группа расследователей Bellingcat ознакомилась с копиями служебных документов Федеральной миграционной службы (ныне упразднена) с паспортными данными Александра Петрова и заявлением на его имя о предоставлении ему документа, удостоверяющего личность. На заявлении была пометка «С.С.», что, по словам источников, говорит о связях со спецслужбами и значит «совершенно секретно».

Позднее журналист Оливер Кэррол из британского издания Independent и Патрик Ривел с американского телеканала ABC News заявили о том, что им удалось дозвониться по номеру телефона, который был указан в служебных документах ФМС с заявлением на имя Александра Петрова. По их словам, взявший трубку сообщил, что это номер Минобороны России.

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Теги: Дмитрий Песков , Владимир Путин , Сергей Скрипаль , отравление
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