Лондон заверил в подлинности фото причастных к «делу Скрипалей» россиян

В Скотланд-Ярде ответили МИД России, который усомнился в подлинности фотографий мужчин, которых в Великобритании назвали россиянами, причастными к «делу Скрипалей».

«Фотографии двух подозреваемых в Гэтвике, полученные 5 сентября, были сняты с двух разных камер, размещенных в двух разных коридорах, в момент прибытия пассажиров с международных рейсов», — рассказали РБК в пресс-службе Скотланд-Ярда.

5 сентября на сайте британской полиции были опубликованы фотографии Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в заговоре с целью убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В МИД России усомнились в подлинности фотографий, обратив внимание на совпадения на двух фотографиях. «Одинаковое место, один и тот же коридор, время кадра одинаковое до секунды», — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Как предположила Захарова, дата и точное время были «наложены сверху фотографий», или «сотрудники ГРУ России научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях».