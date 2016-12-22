МИД усомнился в подлинности фото причастных к «делу Скрипалей» россиян

Официальный представитель МИДа Мария Захарова обратила внимание на полное совпадение времени, указанного на двух фотографиях подозреваемых. По данным Лондона, на этих снимках — причастные к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль

Фото: Metropolitan Police via AP

Российский МИД сомневается в подлинности фотографий двоих мужчин, Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в Великобритании назвали россиянами, причастными к «делу Скрипалей». Позицию министерства озвучила его официальный представитель Мария Захарова.

«С одной стороны, нам говорят, предоставьте информацию об этих людях, о которых мы узнали только сегодня <...>, а нам тут же сказали, что имена вымышленные, а документы поддельные», — заявила Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» (ВГТРК), назвав эту ситуацию «зазеркальем».

Представитель министерства обратила внимание на совпадения на двух фотографиях: «Одинаковое место, один и тот же коридор, время кадра одинаковое до секунды», — сказала Захарова. Она предположила, что это «наложенные сверху фотографий дата и точное время», или «сотрудники ГРУ России научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях».

Речь идет о фотографиях, опубликованных на сайте британской полиции. В частности, там выложены снимки, на которых изображены подозреваемые по делу, прилетевшие в аэропорт Гатвик 2 марта. На фотографиях Петрова и Боширова указано одно и то же время — 16:22:43.

Также сотрудник российского министерства отметила, что Москва несколько месяцев запрашивала у британской стороны данные, необходимые для поиска «возможных людей, которые причастны были к тем преступлениям, о которых заявлял Лондон». «Если эти люди, по утверждению британской стороны, заехали с территории России, они должны были получить британские визы. Соответственно, будьте добры — пальчики на стол», — сказала Захарова.

«Это какая-то адская карусель настоящая, у которой нет ни конца, ни начала», — добавила официальный представитель МИД РФ. Она подчеркнула, что, несмотря на «тотальное хамство с британской стороны» и «нежелание взаимодействовать и бесконечные голословные обвинения», Россия остается открытой к взаимодействию с Великобританией.

Захарова вновь озвучила позицию Москвы, которая неоднократно отвергала причастность к инцидентам в Солсбери и Эймсбери.

Также на сайте МИДа России было опубликовано заявление официального представителя МИДа. В этом заявлении Захарова также указывает, что утверждение Лондона о «достаточности оснований для предъявления обвинений двум российским гражданам» не подкреплено документами или свидетельствами, вызывающими доверие.

«Очевидно одно — инспирированное британскими властями так называемое дело Скрипалей намеренно заводится в тупик», — заявила она.

В среду британская полиция объявила, что в заговоре с целью убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии обвиняются двое мужчин, которых британская сторона считает россиянами. Речь идет об Александре Петрове и Руслане Боширове. Британия не намерена будет обращаться к России для экстрадиции мужчин, на их арест выдан европейский ордер.

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что, согласно расследованию, ответственность за преступление несут люди, которые являются «сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ». В Кремле в ответ на это заявили, что не понимают, какого рода сигнал посылают из Лондона. Так помощник президента Юрий Ушаков прокомментировал информацию, что обнародованные Лондоном имена предполагаемых россиян являются поддельными.