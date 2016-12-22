СМИ назвали интервью Петрова и Боширова наказанием за «оставленные следы»

Источники The Telegraph в британском правительстве полагают, что интервью Петрова и Боширова было «наказанием» за неудачу. Ранее «отравители» рассказали, что приехали в Солсбери посмотреть на знаменитый собор

Фото: RT Channel / AP

​Российские спецслужбы «находятся в кризисе» и из-за неудачной попытки покушения с использованием химоружия в Солсбери, считают источники The Daily Telegraph в правительстве Британии.

По их словам, другие ведомства российских спецслужб обвиняют Главное разведывательное управление (ГРУ, сейчас Главное управление Генштаба) в том, что его сотрудники «зашли слишком далеко» с последствиями «попытки отравления» бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Британские чиновники, которых цитирует газета, считают, что двое подозреваемых Скотланд-Ярдом в покушении на Скрипаля — Руслан Боширов и Александр Петров — были вынуждены дать интервью в качестве наказания за «оставленные следы во время операции». Речь идет о том, что они попали на камеры наблюдения, использовали общественный транспорт, и оставили флакон из-под «Новичка».

В начале сентября Скотланд-Ярд назвал Боширова и Петрова подозреваемыми в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британская полиция показала фотографии их перемещений по Солсбери, а также флакон из-под духов Nina Ricci, в котором перевозился «Новичок». Премьер-министр Британии Тереза Мэй назвала Боширова и Петрова сотрудниками ГРУ.

12 сентября Владимир Путин обратился к «отравителям» Скрипалей. Он сказал, что Кремль нашел их и предложил Боширову и Петрову самим появиться в СМИ. «Ничего там особенного и криминального нет», — сказал Путин.

На следующий день Боширов и Петров дали интервью главному редактору RT. Они сказали, что на фотографиях, предоставленных Лондоном, действительно изображены они. По словам Боширова и Петрова, в Солсбери они приехали посмотреть на знаменитый собор. 3 марта они провели в городе всего полтора часа из-за плохой погоды, поэтому они приехали туда 4 марта еще на несколько часов, чтобы «насладиться английской готикой». Боширов и Петров отрицали, что они имели при себе флакон с отравляющим веществом, равно как и утверждения, что они работают на ГРУ. Они сказали, что являются бизнесменами «средней руки», которые торгуют спортивным питанием. В СПАРК и ЕГРЮЛ нет компаний, зарегистрированных на Боширова и Петрова.

Позднее группа расследователей Bellingcat опубликовала паспортное досье Петрова, на котором стоит штамп «сведений не давать» и код 195-76-66. На обратной стороне документа пометка — «есть письмо С.С.». Такие же слова есть на заявлении Петрова на замену паспорта, которое опубликовало Би-би-си. И в Bellincat, и в Би-би-си считают, что «С.С», расшифровывается как «совершенно секретно», что говорит о принадлежности к спецслужбам. Журналисты, первыми позвонившие по номеру, указанному в заявлении Петрова, сказали, что попали в Минобороны России. РБК по указанному номеру не ответили.