Боширов и Петров назвали целью визита в Солсбери осмотр собора

Александр Петров и Руслан Боширов заявили в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян, что на фотографиях, которые распространила британская полиция, действительно изображены они.
«Мы изображены на тех фотографиях», — сказал Петров. Затем они по очереди назвали свои имена и фамилии — Руслан Боширов и Александр Петров. «Да, это наши настоящие имена», — сказал Боширов.
На замечание о том, что они выглядят довольно напряженными, Боширов ответил вопросом: «А как бы вы выглядели?». «Когда нашу жизнь вот так вот раз и перевернули с ног на голову. Просто сломали», — добавил Петров.
Отвечая на вопрос о том, почему целью своего визита мужчины выбрали именно Солсбери, Петров сказал, что этот город им посоветовали друзья.
«Туристический город, — добавил Боширов. — Там есть знаменитый собор. Он знаменит в Европе. Знаменит своими часами, которые до сих пор работают».
Они сказали, что приехали в Солсбери как туристы.
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