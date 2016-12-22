Боширов и Петров назвали целью визита в Солсбери осмотр собора

В своем первом интервью двое россиян, которых Британия обвинила в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, заявили, что приехали в Солсбери для того, чтобы посмотреть на знаменитый собор

Фото: Toby Melville / Reuters

Александр Петров и Руслан Боширов заявили в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян, что на фотографиях, которые распространила британская полиция, действительно изображены они.

«Мы изображены на тех фотографиях», — сказал Петров. Затем они по очереди назвали свои имена и фамилии — Руслан Боширов и Александр Петров. «Да, это наши настоящие имена», — сказал Боширов.

Александр Петров (справа) и Руслан Боширов (Фото: Metroplitan Police handout / Reuters)

На замечание о том, что они выглядят довольно напряженными, Боширов ответил вопросом: «А как бы вы выглядели?». «Когда нашу жизнь вот так вот раз и перевернули с ног на голову. Просто сломали», — добавил Петров.

Отвечая на вопрос о том, почему целью своего визита мужчины выбрали именно Солсбери, Петров сказал, что этот город им посоветовали друзья.

«Туристический город, — добавил Боширов. — Там есть знаменитый собор. Он знаменит в Европе. Знаменит своими часами, которые до сих пор работают».

Они сказали, что приехали в Солсбери как туристы.

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