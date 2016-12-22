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Bellingcat узнала об отметке «совершенно секретно» в анкете Петрова в ФМС
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Bellingcat узнала об отметке «совершенно секретно» в анкете Петрова в ФМС
Политика, 21:02
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Bellingcat узнала об отметке «совершенно секретно» в анкете Петрова в ФМС
Группа расследователей опубликовала копии служебных документов ФМС с заявлением на имя Александра Петрова, на котором есть пометка «С.С.». Источники отмечают, что это говорит о связях со спецслужбами и значит «совершенно секретно»
Фото: Metropolitan Police

Международная группа расследователей Bellingcat ознакомилась с копиями служебных документов Федеральной миграционной службы (была упразднена, ныне ее функции выполняет Главное управление по вопросам миграции МВД России. - РБК) с паспортными данными Александра Петрова и заявлением на его имя о предоставлении ему документа, удостоверяющего личность.

Паспортное досье Петрова помечено штампом «сведений не давать» и кодом 195-79-66. Прописью напротив штампа написано «Петров Александр Евгеньевич». Bellingcat указывает, что такого рода штамп не используют в стандартных файлах на выдачу российских общегражданских паспортов.

На оборотной стороне заявления, которую опубликовал Bellingcat, есть пометка «есть письмо С.С.». Источник группы расследователей предположил, что оно расшифровывается как «совершенно секретно». Такую же версию приводит и The Insider Russia.

В свою очередь, Би-би-си опубликовало заявление Петрова на выдачу (замену) паспорта полностью. На лицевой стороне заявление указаны ФИО Петрова, дата и место рождения, данные о семейном положении, месте жительства, данные о пребывании в иностранном гражданстве. Ниже указано, что паспорт он просит выдать в связи с «непригодностью». Ниже стоит дата, подпись заявителя, и виза начальника паспортной службы. Также в заявлении указаны данные — номер и серия паспорта, выданного на имя Александра Петрова. К заявлению прикреплена фотография.

На оборотной стороне все поля оставлены пустыми, и уже там стоит пометка «есть письмо С.С.», а также стоит штамп с подписью «сведений не давать» и кодом 195-79-66. Би-би-си также указывает, что пометка «есть письмо С.С.» расшифировывается как «есть письмо с пометкой совершенно секретно», что «может указывать на причастность заявителя к спецслужбам». Однако, Би-би-си в качестве источника этой информации указывает «источник в ФМС», службе, которая была упразднена в 2016 году.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Bellingcat , Сергей Скрипаль , российские спецслужбы , паспорт
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