Журналисты дозвонились до Минобороны по телефону из анкеты Петрова в ФМС

Двое журналистов иностранных СМИ уверяют, что смогли дозвониться по телефонному номеру из документов ФМС на имя Александра Петрова​ и им ответили, что это номер Минобороны России

Александр Петров (справа) и Руслан Боширов (слева) (Фото: Metropolitan Police)

Журналист Оливер Кэррол из британского издания Independent и Патрик Ривел с американского телеканала ABC News сообщают, что им удалось дозвониться по номеру телефона, который был указан в служебных документах ФМС с заявлением на имя Александра Петрова. Взявший трубку, как уверяют журналисты, подтвердил, что это номер Минобороны России. Оба журналиста написали об этом на своих страницах в Twitter.

«Просто позвонил по указанному номеру — человек на том конце провода подтвердил, что это номер Министерства обороны», — написал Оливер Кэррол. На вопрос, был ли Петров их сотрудником, повесили трубку, добавил журналист.

«Я позвонил по номеру телефона из документа <...>, опубликованного Bellingcat, который «Новая газета» называет номером Минобороны России. Человек, который ответил в 03:00, подтвердил, что я попал в министерство», — написал Патрик Ривел.

По указанному номеру на звонки РБК не ответили. РБК направил запрос в Минобороны России.

В минувшую пятницу Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала копии служебных документов ФМС с паспортными данными Александра Петрова и заявлением на его имя о предоставлении ему документа, удостоверяющего личность. По данным расследователей, паспортное досье Петрова имеет штамп «сведений не давать» и код 195-79-66. «Новая газета» уверяет, что цифры — это номер телефона, который принадлежит Минобороны России.

В интервью телеканалу Russia Today 13 сентября Петров и Боширов сами себя назвали «предпринимателями средней руки» в фитнес-индустрии и сфере спортивного питания. Свою причастность к отравлению Скрипалей они отрицают, уверяя, что были в Солсбери исключительно как туристы. Президент Владимир Путин, комментируя на недавнем Восточном экономическом форуме во Владивостоке ситуацию вокруг Петрова и Болширова, назвал их гражданскими. «В принципе мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие уже, мы их нашли. <...> Ничего там особенного и криминального нет», — сказал глава государства.