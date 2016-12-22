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Власти Британии ответили на обращение Путина к «отравителям» Скрипалей
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Власти Британии ответили на обращение Путина к «отравителям» Скрипалей
Отравление Скрипалей, 17:07
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Власти Британии ответили на обращение Путина к «отравителям» Скрипалей

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что Россия продолжает «запутывать и лгать», комментируя обращение президента России Владимира Путина к россиянам, обвиняемым Лондоном в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ, которые применили незаконное химическое оружие на улицах нашей страны. Правительство разоблачило роль ГРУ, его оперативников и его методы. Эту позицию поддерживают наши международные союзники», — заявил представитель Мэй.

По его словам, Лондон неоднократно просил Москву дать отчет о событиях в марте в Солсбери, где Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», но в ответ от российских властей прозвучали «только запутывания и ложь».

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Полиция Великобритании в начале сентября обнародовала фотографии и имена россиян, обвиняемых в отравлении Скрипалей, — речь шла об Александре Петрове и Руслане Боширове. Президент Владимир Путин 12 сентября заявил, что «отравители» Скрипалей являются гражданскими лицами, и предложил им самим выступить перед СМИ. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин лично не общался с подозреваемыми.

Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что Петров и Боширов «в шоке от происходящего и прибывают в полном недоумении». По ее данным, Петров не был в Великобритании в начале марта, а человек с фотографии, опубликованной Скотланд-Ярдом, не похож на него.

Теги: Сергей Скрипаль , Великобритания , Владимир Путин , Тереза Мэй , отравление
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