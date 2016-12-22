Песков назвал неожиданным заявление Путина о Боширове и Петрове на ВЭФ

Заявление российского президента Владимира Путина на ВЭФ о Руслане Боширове и Александре Петрове, подозреваемых Лондоном в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, не было заготовкой. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Как отметил Песков, то, что сказал Путин, было его решением. «Оно было неожиданностью для нас, мы об этом не знали», — добавил пресс-секретарь. По словам Пескова, Петров и Боширов не имеют никакого отношения к Путину и Кремлю.

В начале сентября британская полиция назвала Петрова и Боширова подозреваемыми в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, а также опубликовала фотографии их перемещений по городу. По данным сотрудников британских правоохранительных органов, они являются сотрудниками ГРУ (преобразовано в Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ в 2010 году. — РБК). Позднее Путин обратился к «отравителям» Скрипалей и предложил им выступить в СМИ. Также глава государства назвал их гражданскими лицами. 13 сентября было опубликовано интервью Петрова и Боширова телеканалу RT, в котором они заявили, что приехали в Солсбери, чтобы посмотреть на собор. МИД Великобритании назвал интервью россиян примером «лжи и фальсификации».