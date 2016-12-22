Штаб Путина собрал необходимые для выдвижения в президенты подписи

Избирательный штаб Владимира Путина собрал ​408 тыс. подписей в его поддержку при необходимых 300 тыс., требуемых по закону, заявил ​пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. Об этом сообщает ТАСС.

Он сообщил, что работа по сбору подписей продолжается, несмотря на то, что требуемое законом количество уже собрано, так как «необходимо иметь определенный задел». «По состоянию на утро 12 января собрано 408 349 подписей», — сказал Кондрашов.

Даты окончания сбора подписей он не назвал.

Владимир Путин 27 декабря подал документы в ЦИК для выдвижения в качестве кандидата на выборах президента России. За день до этого его выдвинула инициативная группа в составе 668 человек. Путин намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец. По закону для такого порядка выдвижения требуется 300 тыс. подписей. Сбор подписей в его поддержку начался 5 января.

К 11 января бизнес-омбудсмен Борис Титов и кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский собрали более половины требуемых подписей.

Кроме Путина, ЦИК уже зарегистрировала в качестве кандидатов в президенты лидера ЛДПР Владимира Жириновского и Павла Грудинина от КПРФ. О намерении участвовать в выборах заявили в общей сложности 50 человек, в частности, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов и другие. Оппозиционеру Алексею Навальному ЦИК было отказано в регистрации в качестве кандидата в президента из-за судимости. Также не допущен к участию в выборах бизнесмен Сергей Полонский.

Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года.