В России стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

В 15 российских регионах 5 января начался сбор подписей за выдвижение президента России Владимира Путина на выборы главы государства, которые состоятся в марте

Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Точки сбора подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина открыты в 15 городах России. Об этом РБК рассказала глава волонтерской организации «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«Мы открыли такие точки в 15 городах, например в Омске, Хабаровске, Севастополе, Томске и других. Они уже работают, мы выбрали места скопления людей, такие как торговые центры. Также на улице ребята стоят и собирают подписи. Мы только открылись несколько часов назад и будем собирать подписи, пока не наберем нужное количество. Надеюсь, нас поддержат другие инициативные люди, и мы будем не одни», — сказала она.

Путин подал документы в ЦИК 27 декабря. Днем ранее инициативная группа из 668 человек выдвинула его в кандидаты. Сам глава государства при этом не присутствовал. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил это напряженным графиком президента: 26 декабря Путин проводил встречу с членами правительства, а также общался с детьми, водившими хоровод на Соборной площади Кремля.

Источники РБК рассказали, что главными источниками пополнения избирательного фонда Путина станут фонды поддержки регионального сотрудничества и развития. Это бывшие региональные фонды поддержки «Единой России».

Точное количество фондов-спонсоров неизвестно, но, по словам собеседника, близкого к Кремлю, их будет не больше 20. По закону предельный размер фонда — 400 млн руб. (поступившие сверх этого лимита средства кандидат обязан вернуть жертвователям). До 10% от его размера могут составлять собственные средства кандидата. Кроме того, средства может выделять выдвинувшая кандидата партия (до половины объема), а также юридические лица (максимум 7% объема фонда от каждого) и граждане (до 1,5% от каждого). Таким образом, каждый фонд-жертвователь может перечислить на избирательный счет Путина не более 28 млн руб.

По закону самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку 300 тыс. подписей, не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Подписные листы, первый финансовый отчет и еще ряд документов сдаются в Центризбирком на проверку. В течение десяти дней комиссия проверяет пакет и либо регистрирует кандидата, либо дает мотивированный отказ.

Выборы президента России состоятся 18 марта. О намерении участвовать в них помимо Путина заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, журналист Олег Лурье и другие, в общей сложности более 50 человек. Бизнесмену Сергею Полонскому и оппозиционеру Алексею Навальному ЦИК отказала в регистрации.