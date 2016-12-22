Крутой и Великая выдвинули Путина в президенты

Инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение главы государства в качестве кандидата в президенты России

Владимир Путин (Фото: Akos Stiller / Bloomberg)

Как сообщает корреспондент РБК, за выдвижение Путина проголосовали 668 членов группы, собрание которой проходило в 57-м павильоне на ВДНХ.

В поддержку выдвижения Путина на заседании выступили академик РАН Павел Логачев, командир атомного подводного крейсера Сергей Новохатский, врач Софья Войтко, фехтовальщица, олимпийская чемпионка 2016 года Софья Великая, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, пианист Денис Мацуев и глава волонтерской организации «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. Все они говорили, как много сделал Путин для страны.

«Нам есть, что передавать и что укреплять. И в этом заслуга действующего президента страны, который самоотверженно и честно борется за интересы России. Именно поэтому мы верим и поддерживаем его», — заявил Логачев. Именно Путин, по словам ученого, «способен вывести страну на путь созидания, без революций и потрясений».

«Владимир Владимирович уделяет огромное внимание медицине, ее первичному звену. Мне это дорого как врачу и как человеку. Поэтому это мой кандидат», — сообщила врач Войтко.

Софья Великая добавила, что Путин «поднял спорт, заботится о будущем спортсменов и их настоящем»: «Он поддержал спорт со всех сторон, и мы, спортсмены, поддерживаем его».

Юрий Соломин в своем выступлении сказал, что президент «много сделал для искусства и для Малого театра в частности». «Это человек слова, он уделяет огромное внимание культуре. За Путина!» — воскликнул худрук Малого театра.

Мацуев признался, что у него «неоднократно была возможность уехать в другие страны мира, но я люблю возвращаться домой, где мои родные готовят мне мои любимые сибирские пельмени». Он также назвал Путина «человеком слова» и сообщил, что поддерживает его.

Напоследок выступила Ольга Амельченкова, которая вспомнила, как шла рядом с Путиным на шествии «Бессмертного полка»: «Было видно, что для него это не мероприятие для галочки, он чувствовал, переживал вместе с людьми, которые пришли на шествие. И я рада, что вместе с вами и с президентом мы откроем новую страницу в истории страны».

В финале состоялось голосование в поддержку выдвижения Путина кандидатом. Голосовали стоя, подняв синие карточки с надписью «Сильный президент — сильная Россия». Все были «за».

Теперь документы от инициативной группы будут направлены в ЦИК. После этого представитель кандидата Путина сможет открыть счет для специального избирательного фонда и начать сбор подписей. Поскольку действующий президент идет на выборы как самовыдвиженец, ему придется собрать 300 тыс. подписей (не более 7,5 тыс. в каждом регионе).

Среди приглашенных на заседание инициативной группы были Денис Мацуев, Николай Цискаридзе, Леонид Рошаль, Иосиф Пригожин, Валентин Юдашкин, Михаил Боярский, Диана Гурцкая, Михаил Галустян, Полина Гагарина, Игорь Крутой, Юрий Соломин, журналист Евгений Примаков-младший, экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев, депутаты Госдумы Николай Валуев, Евгений Ревенко, Виктор Селиверстов, Геннадий Онищенко, сенаторы Андрей Клишас, Константин Косачев, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, фехтовальщица Софья Великая.

Как ранее рассказывал РБК член инициативной группы Александр Карелин, организация заседания обошлась в 900 тыс. руб. В нее вошли расходы на аренду, организационные расходы, оплата услуг нотариусов, которые должны заверять документы, и т.д.

«Я слышал про пять человек [которые оплатили расходы]», — сказал Карелин РБК. Помимо него самого расходы оплачивали секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, глава РСПП Александр Шохин, боксер Денис Лебедев. Кто был пятым, Карелин ответить затруднился.

Выдвижение Путина в президенты прошло в 57-м павильоне ВДНХ, в котором обычно проходит выставка «Россия — моя история» Фонда гуманитарных проектов. Как ранее рассказывал РБК управляющий директор фонда Иван Есин, стоимость аренды павильона на весь день составила 400 тыс. руб., однако эта сумма увеличилась из-за необходимости монтажа технического оборудования, декорационного оформления площадки.

Сам Владимир Путин на заседание не приехал. Дмитрий Песков объяснил это напряженным рабочим графиком. Президент днем 26 декабря встречался с членами правительства, а также общался с детьми, которые водили хоровод на Соборной площади Кремля.