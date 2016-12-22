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Явлинский и Титов собрали более половины подписей для выборов президента
Политика, 12:10
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Явлинский и Титов собрали более половины подписей для выборов президента
Потенциальные кандидаты в президенты — Григорий Явлинский от «Яблока» и Борис Титов от Партии роста — собрали более 50 тыс. подписей для регистрации на выборах. Штаб Ксении Собчак пересек отметку в 40 тыс. подписей
Предвыборный штаб Ксении Собчак в Москве (Фото: Антон Белицкий / ТАСС)

В штабах сооснователя партии «Яблока» Григория Явлинского, телеведущей Ксении Собчак и бизнес-омбудсмена, председателя Партии роста Бориса Титова РБК заявили, что успевают уложиться в график, то есть собрать и сдать в ЦИК 100 тыс. подписей для своих кандидатов. Последней по закону возможной датой, когда документы, необходимые для регистрации кандидатов, могут быть представлены в ЦИК, является 31 января.

«По состоянию на вечер 10 января собрано 57 593 подписи, сбор ведется в 65 регионах», — рассказал РБК Борис Титов. По его словам, партия использует разные методы сбора подписей: поквартирные обходы, сбор на улицах, в пикетах и штабах. В числе лидеров по сбору подписей за кандидатуру бизнес-омбудсмена — Ярославская и Воронежская области, Москва, Петербург, Приморье, Краснодарский край.

За Григория Явлинского собрано еще больше — 67,1 тыс. подписей, или две трети необходимых автографов, рассказал РБК пресс-секретарь сооснователя «Яблока» Игорь Яковлев. По его словам, сборщики в основном ходят по квартирам. Максимальное для одного региона число подписей (по закону для кандидатов от непарламентских партий это 2,5 тыс. штук) собрано в Калининградской, Новгородской и Челябинской областях. От партии работает около 2,5 тыс. сборщиков, и траты на это направление составляют 7% от избирательного фонда, указал Яковлев.

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В некоторых регионах «Яблоко» сталкивается с противодействие при сборе со стороны властей. Лидер приморского отделения «яблочников» Николай Марковцев сообщал в своем Facebook, что сборщикам от партии и ему самому угрожают по политическим мотивам.

Меньше остальных кандидатов собрал штаб Ксении Собчак, однако руководитель сети региональных штабов кандидата Тимур Валеев рассчитывает уложиться в положенные по закону сроки, и собрать 105 тыс. подписей 23–25 января. «40 тыс. подписей вчера вечером собрали, — рассказал он РБК. — Два региона перешагнули максимальную планку — в Петербурге собрано 2,7 тыс. подписей, в Тыве — больше 2,5 тыс. 1975 подписей собрано в Москве». Также большое количество автографов избирателей собрано в Омской и Свердловской областях. Валеев говорит, что сбор идет быстро благодаря тому, что после праздников число сборщиков выросло до 3 тыс. человек и люди активнее подписываются с началом рабочих будней.

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Валеев утверждает, что сбор в пикетах и штабах оказался эффективнее поквартирного обхода. По его словам, в столице практически все подписи собраны в штабе, благодаря предварительной онлайн-записи сторонников Собчак. Топ-менеджер штаба также рассказал, что в отдельных регионах сборщики сталкиваются с противодействием властей. Из 40 сфер-шатров, в которых проводятся пикеты за Собчак, власти разрешили установить только 25, хуже всего с согласованием в Татарстане, Вологодской, Новосибирской и Ростовской областях.

По словам Валеева, сбор подписей — не самая большая статья расходов в штабе, в отличии от трат на медиа. Сбор и поддержка отдельных штабов составили около 20% от общих расходов, уточняет он.​ Точные цифры официальных расходов потенциальных кандидатов позже опубликует ЦИК.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. В выборах также планирует участвовать нынешний президент Владимир Путин, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный до выборов допущен не был из-за наличия судимости — в результате оппозиционный политик объявил бойкот дня голосования.

Автор: Владимир Дергачев.
Теги: Борис Титов , Григорий Явлинский , Ксения Собчак , сбор подписей , выборы президента 2018 года ...
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