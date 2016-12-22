Опубликовано видео подачи Путиным документов в ЦИК

Опубликовано видео подачи президентом России Владимиром Путиным документов для выдвижения кандидатом на выборы главы государства.

Как сообщает ТАСС, документы принимали член комиссии Александр Клюкин и начальник управления ЦИК по организации избирательного процесса Елена Орловская. По завершению процедуры стороны подписали протокол о приеме документов. «Документы приняты. Спасибо. Успехов в новом году», — сказал Клюкин.

«Все представленные документы подлежат обязательной проверке на соответствие нормам закона в течение максимум пяти дней. Для проверки будут направлены 15 запросов в 12 ведомств», — сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК.

Путин участвует в выборах как самовыдвиженец. Также о желании участвовать в выборах заявили более 50 человек, в том числе лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, телеведущая Ксения Собчак, журналист Олег Лурье.