ЦИК утвердил Якубовича, Маслякова и Цискаридзе доверенными лицами Путина

Доверенными лицами Владимира Путина на выборах в 2018 году стали известные деятели культуры и спорта. Многие из них входили в список его доверенных лиц и в 2012 году

Александр Масляков и Владимир Путин (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Кто попал в список

ЦИК в пятницу, 12 января, единогласно утвердил первую часть списка (.pdf) доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах, передает корреспондент РБК. В него вошли 259 человек, следует из постановления ЦИК.

Среди них врач Лео Бокерия, певицы Полина Гагарина и Диана Гурцкая, актер Михаил Боярский, музыканты Игорь Бутман и Игорь Крутой, певец Денис Майданов, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур, фехтовальщица Яна Егорян, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, телеведущие Леонид Якубович и Александр Масляков (старший), гендиректор телеканал «Спас» Борис Корчевников и гендиректор СТС Вячеслав Муругов, адвокат Анатолий Кучерена, глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе.

Боярский, Бутман и многие из других вошедших в список людей были доверенными лицами президента и на прошлых выборах в 2012 году. Во время кампании 2012 года Путин внес в ЦИК список из 499 доверенных лиц.

Ранее один из сопредседателей штаба, генеральный директор Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, заявил, что всего «собраны представления на 600 кандидатов в доверенные лица, идет их тщательный отбор».

«Принял предложение, потому что так хочу», — пояснил РБК решение стать доверенным лицом Путина народный артист России Михаил Боярский.

«Принял предложение войти в число доверенных лиц, потому что я доверяю нашему президенту, он доверяет мне. Меня устраивает его политика в области культуры, он неравнодушен ко многим аспектам нашей жизни. Мне кажется, на сегодняшний момент не надо ничего менять, резких движений нельзя делать, надо поступательно развиваться и для этого есть возможности. Поэтому я за кандидата Владимира Путина. Мы с ним знакомы, нельзя сказать, что мы с ним друзья — каждый день видимся, но нас объединяет достаточно хорошее теплое чувство друг к другу, мне приятен Путин как человек и как политик», — заявил РБК народный артист России, саксофонист Игорь Бутман.

При составлении списка доверенных лиц штаб Путина решил обойтись «номенклатурным подходом», заявил РБК член Центра политических технологий Борис Макаренко. По его словам, людей в список отбирали «скорее по каким-то формальным признакам, наградам и прошлым заслугам», а не «умению зажигательно агитировать», необходимому для доверенного лица. В список намеренно включили представителей самых разных сфер — искусства, бизнеса, спорта — чтобы показать, что Путина поддерживают разные слои населения, посчитал эксперт.

Многие из фигурантов списка доверенных лиц ранее попали в состав инициативной группы, выдвинувшей Путина на выборы. Выдвижение состоялось 26 декабря в павильоне №57 на ВДНХ. По закону «О выборах президента РФ» для регистрации на выборах нужно собрать группу не менее чем из 500 членов. Сам президент на мероприятии не появился.

Cогласно закону «О выборах президента» кандидат может назначить до 600 доверенных лиц. Доверенными лицами запрещено быть гражданам, которые являются кандидатами на выборах любого уровня, главам местных администраций, лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, и работникам аппаратов избирательных комиссий. Лица, которые находятся на государственной или муниципальной службе, могут быть назначены доверенными лицами только при условии ухода в отпуск на период кампании. Задача доверенных лиц — вести агитацию в пользу своего кандидата.

В среду, 10 января, Путин лично открыл свой предвыборный штаб в Гостином дворе. Его сопредседателями он назначил главу центра одаренных детей «Сириус» Елену Шмелеву, главу медицинского Центра им. Димы Рогачева, президента Национального общества детских гематологов и онкологов Александра Румянцева и гендиректора КамАЗа Сергея Когогина. Пресс-секретарем избирательного штаба Владимира Путина стал политический обозреватель ВГТРК, автор фильма «Крым. Путь на родину» Андрей Кондрашов.