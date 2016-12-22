ЦИК отказалась допустить Навального на президентские выборы

Центризбирком решил не регистрировать группу избирателей, выдвинувшую оппозиционера на президентские выборы, из-за его судимости. Навальный в случае отказа в регистрации обещал уличные акции и бойкот выборов

Алексей Навальный (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Инициативная группа, которая выдвинула на президентские выборы основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, не может быть зарегистрирована из-за его судимости по «делу «Кировлеса». К такому выводу в ходе заседания в понедельник, 25 декабря, пришли члены Центризбиркома, передает корреспондент РБК.

Из 13 членов ЦИК 12 проголосовали за недопуск Навального на выборы. Николай Левичев, который участвовал с Навальным в мэрских выборах, не стал голосовать из-за конфликта интересов.

«Не имеет право быть избранным гражданин, имеющий на день выдвижения непогашенную или неснятую судимость за тяжкие преступления, — заявил член ЦИК Борис Эбзеев. — Судимость сохраняется, она не была снята или погашена. Отказать в регистрации группы избирателей, созданной для выдвижения Алексея Анатольевича Навального, в связи с отсутствием у него пассивного избирательного права». У членов ЦИК нет ни малейших оснований сомневаться в законности и справедливости этого решения, добавил Эбзеев.

При этом у ЦИК не было замечаний по инициативной группе и по документам Навального, как у других кандидатов, добавила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Ваши юридические построения абсолютно неверны, — ответил на это Навальный, выступая на заседании. — Российская Федерация не выполнила требование Европейского суда [отменить приговор по «делу «Кировлеса»]». По словам оппозиционера, он представляет «огромное количество избирателей» и «решение о недопуске на выборы исключит миллионы людей из этих выборов». «Вы сидите здесь, живые люди, розовые, упитанные. Я понимаю сложность вашей ситуации, но можно же раз в жизни сделать правильную вещь», — предложил Навальный.

«Мы тут точно не печеньки, которые должны кому-то нравиться, — сказала ему Памфилова. — У нас есть убеждения, и не надо монополизировать свое право на убеждение». Она спросила Навального о том, считает ли он, что в компетенции ЦИК снять его судимость, и добавила, что в интересах Центризбиркома пустить его на выборы, чтобы он «набрал процент, соответствующий его популярности».

«Вы собираете деньги незаконным образом и оболваниваете молодежь», — отметила председатель ЦИК.

«Я понимаю, мы тут для вас розовые, но точно не голубые. Можете одевать меня в мундир и рисовать мне усы и бороду [она имела в виду пост Навального, в котором он сравнил ее с ее предшественником на посту главы ЦИК Владимиром Чуровым]. Но я готова встречаться с вашими избирателями, даже несмотря на оскорбления, которые вы себе позволяете», — добавила она.

Перед голосованием членов ЦИК Навальный предупредил, что следствием отказа допустить его на выборы станет бойкот этих выборов «огромным количеством людей». После того как решение было принято, Навальный опубликовал свое видеообращение к избирателям, призвав их не приходить на избирательные участки иначе как в качестве наблюдателей.

«Мы объявляем забастовку избирателей. [Но] мы не сидим на диване и не бездействуем, мы организовываем наблюдение за этими «выборами», контроль за ними, но не с точки зрения результатов этих подставных кандидатов, а с точки зрения явки избирателей. Ведь основной задачей Кремля сейчас станет фальсификация именно явки избирателей», — сказал оппозиционер.

Навальный также призвал не признавать и ту власть, которая «останется сидеть в кабинетах по итогам выборов».

Видео: РБК

В конце прошлого года Алексей Навальный объявил об участии в выборах президента. С сентября 2017 года он регулярно проводит митинги в регионах России в поддержку своего выдвижения. В середине декабря он представил свою программу, в которой, в частности, предложил освободить малый бизнес от налогов, ликвидировать Пенсионный фонд, создать спецслужбу по борьбе с коррупцией и отменить призыв.

Накануне, во время встречи со своей инициативной группой в Серебряном Бору, Навальный рассказал, что будет делать, если его не зарегистрируют кандидатом. Он пообещал активный бойкот выборов и призвал своих конкурентов не участвовать в них, чтобы выборы были признаны нелегитимными. Не исключил основатель ФБК и уличные акции протеста.

Политконсультант Дмитрий Фетисов полагает, что в Кремле уже изучили все риски, связанные с заявлениями Навального о бойкоте выборов, и не увидели в них никакой угрозы. Властям удалось успешно отбить часть электората у Навального в пользу телеведущей Ксении Собчак, считает политолог Аббас Галлямов.

«Нерегистрация Навального ударит по репутации выборов, поскольку это единственный из кандидатов, который весь год вел избирательную кампанию. Он стал символической фигурой, и его недопуск — это символический вопрос. Понятно, что это кандидат городского молодого и образованного, «продвинутого» электората», — прокомментировал РБК политолог Александр Кынев. По его словам, показательно, что Навальный смог собрать инициативные группы для выдвижения по всей России, и его недопуском до кампании власть только сыграет на дальнейшую символизацию основателя ФБК. В то же время эксперт отметил, что если бы Навального не допустили до выборов и при этом конкурентами Путина остались бы традиционные лидеры парламентских партий — Сергей Миронов, Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов, то власти тяжело было бы рассчитывать на явку более 60%. «По этой причине власти попытались в последние дни оживить кампанию появлением Павла Грудинина от КПРФ», — считает Кынев.

Почему ЦИК отказала Навальному? В Центризбиркоме неоднократно отмечали, что не смогут зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты из-за его судимости по «делу «Кировлеса». По закону «О выборах президента», граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости. Навальный называл отказ регистрировать его на выборах противоречащим Конституции России. Через три года после вынесения приговор Навальному был отменен Верховным судом, так как Европейский суд по правам человека счел права подсудимого на справедливое разбирательство нарушенными. После повторного рассмотрения дела оппозиционера приговорили к тому же сроку. С учетом уже отбытого наказания его условный срок завершится в 2018 году. В ноябре ЕСПЧ начал рассмотрение жалобы Навального на второй приговор по делу. Сам оппозиционер подчеркивал, что именно из-за этого приговора председатель ЦИК Элла Памфилова «не хочет» его «на выборы пускать».

На том же заседании ЦИК утвердила документы на выдвижение в президенты России сооснователя «Яблока» Григория Явлинского. Кандидат получил разрешение на открытие специального избирательного счета и на сбор — после открытия счета — подписей избирателей. Такое же решение принято в отношении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, выдвинувшегося от Партии роста, и в отношении Максима Сурайкина от «Коммунистов России».

В понедельник ЦИК отказала в регистрации выдвиж​ения кандидату от «Российского объединенного трудового фронта» Наталье Лисицыной и представителю партии «Женский диалог» Елене Семериковой (из-за проблем с документами), а также самовыдвиженцам Сергею Полонскому (он не представил документы о своей зарубежной недвижимости и не собрал достаточное количество человек для выдвижения) и Олегу Лурье (его поддержали всего 26 человек из 500 необходимых, и у него есть судимость). Регистрация кандидата от «Общероссийского народного союза» Сергея Бабурина была отложена (ему предложили исправить незначительные ошибки в документации).

Самовыдвиженцы смогут снова подать документы для выдвижения до 7 января, кандидаты партий — до 12 января. Кандидатам от зарегистрированных Минюстом партий после выдвижения предстоит собрать 100 тыс. подписей, а самовыдвиженцам — 300 тыс. Голоса избирателей проверят в ЦИК, и по результатам проверки подписей будет принято решение о регистрации кандидатов.