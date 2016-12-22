ЦИК зарегистрировала Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала в качестве кандидата на президентских выборах от партии КПРФ Павла Грудинина, сообщает корреспондент РБК.

Таким образом, он стал вторым кандидатом, которого ЦИК официально зарегистрировала. Первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты стал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Сам Грудинин подчеркнул, что всегда все кандидаты от КПРФ «участвовали в выборах честно», пишет «Интерфакс». Он также отметил, что будет вести избирательную кампанию без нарушений. «Я много читаю в прессе, что кто-то чем-то недоволен, но я убежден, что действия ЦИК — это действия, соответствующие закону», — добавил он.

Павел Грудинин 28 декабря 2017 года подал документы в ЦИК для выдвижения на выборы президента, которые состоятся 18 марта. На следующий день ЦИК зарегистрировала представителей партии КПРФ и тем самым разрешила Грудинину начать предвыборную кампанию. Кроме того, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала представителей Грудинина по финансовым вопросам и разрешила открыть ему избирательный счет.