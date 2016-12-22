Сопредседатель штаба Путина — РБК: «Рассчитываем на победу в первом туре»

Назначенный 10 января сопредседателем предвыборного штаба Путина главный внештатный детский гематолог Минздрава Александр Румянцев рассказал РБК о планах кампании

Александр Румянцев (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

​Владимир Путин представил 10 января сопредседателей своего предвыборного штаба. Впервые штаб президента будут возглавлять не один, а три человека — руководитель Центра им. Рогачева Александр Румянцев, глава «Сириуса» Елена Шмелева и гендиректор КамАЗа Сергей Когогин. Президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев рассказал РБК о том, как стал одним из руководителей штаба Путина.

— Когда вы узнали, что будете сопредседателем избирательного штаба?

— Еще до Нового года мне пришел запрос, согласен ли я поддержать президента в качестве доверенного лица. И я подписал соответствующий документ. Затем поступило предложение от кандидата [Владимира Путина] возглавить его предвыборный штаб. Я счел это за честь и дал согласие. Мы [Центр им. Дмитрия Рогачева] много лет сотрудничаем с Владимиром Владимировичем [Путиным], и последние 13 лет очень плотно. Он был одним из поддержавших нас при строительства центра.

Поддержка председателя правительства и затем президента в нашем непростом деле — помощи детям со смертельными заболеваниями, привела к очень интересным успехам в этой области. Мы делаем самое большое количество трансплантаций костного мозга в мире, 230 трансплантаций в год, представляем нашу страну в мировом сообществе.

— Как развивались события до того, как вы получили приглашение от Путина? Как вы дали согласие стать доверенным лицом?

— У нас была большая конференция, посвященная школам для больных детей, и там от корреспондентов впервые прозвучал вопрос, поддерживаем ли мы Путина (он тогда только заявил о желании баллотироваться на новый срок). И я ответил, что да, поддерживаю. После чего подписал документ, что могу быть доверенным лицом.

Врач в штабе Александр Румянцев — академик, главный внештатный детский гематолог министерства здравоохранения. Ему 70 лет, из них 27 он возглавляет Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева, который раньше назывался Научно-исследовательский институт детской гематологии. Центром он стал в 2005 году, после принятия решения о строительстве при институте современной детской клиники.

— Совмещаете работу в штабе с работой в Центре?

— Пришлось уйти в отпуск. Все три сопредседателя ушли за свой счет.

— Какие планы на ближайшее время?

— Аппарат уже более-менее сформирован, думаю, что до конца недели зарегистрируют сайт. К концу января мы планируем закончить техническую работу — отбор доверенных лиц и подписей. Мои сопредседатели (глава центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева и гендиректор КамАЗа Сергей Когогин) занимаются финансовой и организационной работой. Нужно было еще наполнить финансовый портфель, но он уже закрыт полностью.

Сегодня мы, три сопредседателя, провели первую встречу с масс-медиа, встретились с Владимиром Владимировичем и обсудили с ним дальнейшее взаимодействие.

Я, например, отвечаю за доверенных лиц. Мы обязаны проверить всех, кто направляет нам документы. Чтобы они не были государственными служащими, кандидатами, делегатами, избранными лицами муниципальных и других образований. Уже подано более тысячи заявлений, прошли на сегодня 264. Этот список я уже представил кандидату. Это не полный список, только первый этап.

— Вы в штабе помимо отбора доверенных лиц чем-то занимаетесь сейчас?

— Пока ничем. Надо выверить все эти документы, чтобы кандидат мог пройти в ЦИК. Должно быть 300 тыс. подписей — их тоже надо проверить. И по доверенным лицам напряженная работа.

— Чем вы будете заниматься, когда «техническая работа» закончится?

— Потом у нас начнется агитационная часть. Мы должны будем в течение месяца до выборов провести агитационную работу за нашего кандидата. Есть планы определенные, которые обнародуем чуть позже.

— На какой результат рассчитываете? На какую явку?

— Мы рассчитываем на победу в первом туре. Но могут быть самые разные результаты, другие штабы тоже работают и будут работать с населением.

— На что в первую очередь пойдут средства штаба?

— Там много позиций. В основном на агитационную работу, но уже сейчас затраты есть — нужно было снять помещения и организовать штаб в каждом регионе.

— Мероприятия с Путиным уже запланированы?

— Нет. Сегодня была встреча кандидатом, и мы сообщили ему о проделанной работе и о планах примерно до 4 февраля. До момента, пока не будет зарегистрирован кандидат все разговоры пустые.

— Как вам кажется, в итоге получит ли Центр им. Рогачева какие-то привилегии от того, что вы стали сопредседателем штаба?

— У нас план развития определен давно, до моего назначения. Несколько лет назад мы организовали центр реабилитации для детей, затем мы организовали школы для больных детей — их уже восемь, а к следующему первому сентября их будет уже 16. Это гигантское достижение, причем в мирового значения. Мы также запустили проект социальной поддержки наших детей. С этого года мы начинаем подготовку к строительству ядерного центра для детей [ядерная медицина — способ лечения рака и других заболеваний] на нашей площадке, и это тоже было запланировано еще в прошлом году, до назначения меня сопредседателем. Вообще у нас много планов, хотим сделать полную систему мониторинга детского рака в России. И будьте уверены, мы этого добьемся в любом случае.

— Почему вас выбрали? Как думаете, это связано с тем, что Владимир Путин принимал участие в судьбе центра?

— Я не обсуждал это, меня никуда не вызывали и не беседовали об этом. Мне было сделано предложение от кандидата, и я согласился.