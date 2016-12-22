Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,73 56,95 EUR Нал. 68,87 67,73 USD Бирж. 57,03 +0,04 EUR Бирж. 68,25 +0,26 USD ЦБ. 56,87 -0,17 EUR ЦБ. 67,88 -0,33 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 14482,01 +50,04 MOEX 2232,27 +0,31% RTS 1234,64 +0,45% Brent 69,10 -0,09% DJIA 25366,35 -0,08% Nasdaq 7151,60 -0,17% FTSE 7748,51 +0,23%
Сопредседатель штаба Путина — РБК: «Рассчитываем на победу в первом туре»
Лента новостей
На разработку авиадвигателя ПД-35 потратят 64 млрд руб. 00:24, Технологии и медиа Государство направит на «детскую» ипотеку 600 млрд руб. 00:17, Финансы Технологии коммуникации: как big data помогает удержать клиентов 00:16, РБК и МегаФон Правительство предложило меры по улучшению трудовой мобильности 00:03, Экономика ЦБ не удалось поддержать граждан в борьбе с недобросовестными схемами НПФ 00:03, Финансы Силуанов ответил на сообщения о закончившихся в Резервном фонде деньгах 10 янв, 23:17, Экономика Дерипаска подал иск к Манафорту из-за «мошенничества на $26 млн» 10 янв, 23:01, Политика Сопредседатель штаба Путина — РБК: «Рассчитываем на победу в первом туре» 10 янв, 22:55, Интервью На продюсера Харви Вайнштейна напали в ресторане Elements 10 янв, 22:37, Общество Судан во время телеобращения президента остался без света 10 янв, 22:33, Политика Госдеп поставил Россию в рейтинге опасных стран в одну группу с Нигером 10 янв, 22:26, Политика СМИ узнали о конфликте футболистов «Реала» с главным тренером 10 янв, 22:12, Спорт Суд отклонил иск «дочки» Siemens по крымским турбинам 10 янв, 22:01, Бизнес Минобрнауки предложило выделять Росмолодежи еще по 167 млн руб. в год 10 янв, 21:28, Общество Трамп призвал ужесточить закон о клевете после выхода книги о Белом доме 10 янв, 21:18, Политика Саакашвили пообещал найти на Украине «300 спартанцев» 10 янв, 20:43, Политика Сенаторы внесли законопроект об увольнении за пьянство на работе 10 янв, 20:43, Общество Режиссер «Движения вверх» ответил на критику вдов героев фильма 10 янв, 20:34, Общество «Роснефть» продала сеть автозаправок на Украине 10 янв, 20:33, Политика «Бык» и «медведь»: каковы стратегии России и США на Ближнем Востоке 10 янв, 20:19, Мнение Политологи объяснили выбор трех сопредседателей штаба Путина 10 янв, 20:19, Политика Уоррен Баффетт предсказал «плохой конец» рынку криптовалют 10 янв, 20:07, Финансы Прорыв в Идлибе: зачем армия Асада начала бои в зоне деэскалации 10 янв, 20:06, Политика В штабе Путина рассказали о статьях расходов из предвыборного фонда 10 янв, 20:01, Политика Серп и молот с памятника советским воинам в Польше отправят на металлолом 10 янв, 19:54, Политика Росрыболовство назвало 2017 год рекордным по вылову за четверть века 10 янв, 19:39, Экономика Подробное руководство для шопинга на распродажах 10 янв, 19:31, Спецпроект РБК PINK В США ввели пошлины в отношении украинских производителей катанки 10 янв, 19:28, Экономика
Сопредседатель штаба Путина — РБК: «Рассчитываем на победу в первом туре»
Выборы президента России, 10 янв, 22:55
0
Сопредседатель штаба Путина — РБК: «Рассчитываем на победу в первом туре»
Назначенный 10 января сопредседателем предвыборного штаба Путина главный внештатный детский гематолог Минздрава Александр Румянцев рассказал РБК о планах кампании
Александр Румянцев (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

​Владимир Путин представил 10 января сопредседателей своего предвыборного штаба. Впервые штаб президента будут возглавлять не один, а три человека — руководитель Центра им. Рогачева Александр Румянцев, глава «Сириуса» Елена Шмелева и гендиректор КамАЗа Сергей Когогин. Президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев рассказал РБК о том, как стал одним из руководителей штаба Путина.

— Когда вы узнали, что будете сопредседателем избирательного штаба?

— Еще до Нового года мне пришел запрос, согласен ли я поддержать президента в качестве доверенного лица. И я подписал соответствующий документ. Затем поступило предложение от кандидата [Владимира Путина] возглавить его предвыборный штаб. Я счел это за честь и дал согласие. Мы [Центр им. Дмитрия Рогачева] много лет сотрудничаем с Владимиром Владимировичем [Путиным], и последние 13 лет очень плотно. Он был одним из поддержавших нас при строительства центра.

Поддержка председателя правительства и затем президента в нашем непростом деле — помощи детям со смертельными заболеваниями, привела к очень интересным успехам в этой области. Мы делаем самое большое количество трансплантаций костного мозга в мире, 230 трансплантаций в год, представляем нашу страну в мировом сообществе.

— Как развивались события до того, как вы получили приглашение от Путина? Как вы дали согласие стать доверенным лицом?

— У нас была большая конференция, посвященная школам для больных детей, и там от корреспондентов впервые прозвучал вопрос, поддерживаем ли мы Путина (он тогда только заявил о желании баллотироваться на новый срок). И я ответил, что да, поддерживаю. После чего подписал документ, что могу быть доверенным лицом.

Как актеры и продюсеры выдвинули Путина в президенты. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

Врач в штабе

Александр Румянцев — академик, главный внештатный детский гематолог министерства здравоохранения. Ему 70 лет, из них 27 он возглавляет Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева, который раньше назывался Научно-исследовательский институт детской гематологии. Центром он стал в 2005 году, после принятия решения о строительстве при институте современной детской клиники.

— Совмещаете работу в штабе с работой в Центре?

— Пришлось уйти в отпуск. Все три сопредседателя ушли за свой счет.

— Какие планы на ближайшее время?

— Аппарат уже более-менее сформирован, думаю, что до конца недели зарегистрируют сайт. К концу января мы планируем закончить техническую работу — отбор доверенных лиц и подписей. Мои сопредседатели (глава центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева и гендиректор КамАЗа Сергей Когогин) занимаются финансовой и организационной работой. Нужно было еще наполнить финансовый портфель, но он уже закрыт полностью.

Сегодня мы, три сопредседателя, провели первую встречу с масс-медиа, встретились с Владимиром Владимировичем и обсудили с ним дальнейшее взаимодействие.

Я, например, отвечаю за доверенных лиц. Мы обязаны проверить всех, кто направляет нам документы. Чтобы они не были государственными служащими, кандидатами, делегатами, избранными лицами муниципальных и других образований. Уже подано более тысячи заявлений, прошли на сегодня 264. Этот список я уже представил кандидату. Это не полный список, только первый этап.

— Вы в штабе помимо отбора доверенных лиц чем-то занимаетесь сейчас?

— Пока ничем. Надо выверить все эти документы, чтобы кандидат мог пройти в ЦИК. Должно быть 300 тыс. подписей — их тоже надо проверить. И по доверенным лицам напряженная работа.

Кандидаты в кандидаты: кто намерен участвовать в выборах президента Еще 20 фото
Фотогалерея

— Чем вы будете заниматься, когда «техническая работа» закончится?

— Потом у нас начнется агитационная часть. Мы должны будем в течение месяца до выборов провести агитационную работу за нашего кандидата. Есть планы определенные, которые обнародуем чуть позже.

— На какой результат рассчитываете? На какую явку?

— Мы рассчитываем на победу в первом туре. Но могут быть самые разные результаты, другие штабы тоже работают и будут работать с населением.

— На что в первую очередь пойдут средства штаба?

— Там много позиций. В основном на агитационную работу, но уже сейчас затраты есть — нужно было снять помещения и организовать штаб в каждом регионе.

— Мероприятия с Путиным уже запланированы?

— Нет. Сегодня была встреча кандидатом, и мы сообщили ему о проделанной работе и о планах примерно до 4 февраля. До момента, пока не будет зарегистрирован кандидат все разговоры пустые.

— Как вам кажется, в итоге получит ли Центр им. Рогачева какие-то привилегии от того, что вы стали сопредседателем штаба?

— У нас план развития определен давно, до моего назначения. Несколько лет назад мы организовали центр реабилитации для детей, затем мы организовали школы для больных детей — их уже восемь, а к следующему первому сентября их будет уже 16. Это гигантское достижение, причем в мирового значения. Мы также запустили проект социальной поддержки наших детей. С этого года мы начинаем подготовку к строительству ядерного центра для детей [ядерная медицина — способ лечения рака и других заболеваний] на нашей площадке, и это тоже было запланировано еще в прошлом году, до назначения меня сопредседателем. Вообще у нас много планов, хотим сделать полную систему мониторинга детского рака в России. И будьте уверены, мы этого добьемся в любом случае.

— Почему вас выбрали? Как думаете, это связано с тем, что Владимир Путин принимал участие в судьбе центра?

— Я не обсуждал это, меня никуда не вызывали и не беседовали об этом. Мне было сделано предложение от кандидата, и я согласился.

Автор: Полина Звездина.
Теги: Владимир Путин , интервью
Главное
Госдеп поставил Россию в рейтинге опасных стран в одну группу с Нигером Политика
Материалы по теме
Политологи объяснили выбор трех сопредседателей штаба Путина Политика
В штабе Путина рассказали о статьях расходов из предвыборного фонда Политика
Избирательный штаб Путина возглавили врач, педагог и глава КамАЗа Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.