Жириновский первым официально зарегистрирован кандидатом в президенты

Решение о регистрации лидера ЛДПР Центральная избирательная комиссия приняла 29 декабря

Владимир Жириновский (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) официально зарегистрировала Владимира Жириновского кандидатом в президенты России, сообщает «РИА Новости».

«Зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Владимира Вольфовича Жириновского, 1946 года рождения, выдвинутого политической партией «Либерально-демократическая партия России», — говорится в постановлении ЦИК.

Жириновский, первым подавший в ЦИК документы для регистрации своих уполномоченных представителей, первым стал и официально зарегистрированным кандидатом. Его соперникам — за исключением выдвинутого КПРФ Павла Грудинина — как лицам, идущим на выборы не от имени парламентских партий, чтобы завершить процедуру регистрации, придется собрать от 100 тыс. (для партийных кандидатов) до 300 тыс. (для самовыдвиженцев) подписей в свою поддержку.

28 декабря замглавы ЦИК Николай Булаев предупредил, что в проверке собранных кандидатами подписей будут принимать участие лучшие почерковеды страны, а в случае выявления в подписных листах «мертвых душ» ЦИК будет сообщать об этом в правоохранительные органы.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Документы в ЦИК для участия в выборах уже успели подать Владимир Путин, Ксения Собчак, Владимир Жириновский, лидер партии «Российский общенародный союз», бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин и другие, в том числе основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Однако его ЦИК допустить к выборам отказалась. Навальный в ответ на это призвал своих сторонников «бойкотировать» выборы.