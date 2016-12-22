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Народный кандидат: почему Путин не появился на выдвижении в президенты
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Народный кандидат: почему Путин не появился на выдвижении в президенты
Выборы президента России, 26 дек, 22:02
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Народный кандидат: почему Путин не появился на выдвижении в президенты
Спортсмены, артисты и политики во вторник поддержали переизбрание Владимира Путина на новый срок. В дальнейшем многие будут выбраны доверенными лицами президента, считают политологи. Сам кандидат свое выдвижение проигнорировал
Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук / Reuters)

Узнаваемые лица

Во вторник, 26 декабря, в павильоне №57 на ВДНХ состоялось выдвижение кандидатом в президенты Владимира Путина, который будет участвовать в кампании как самовыдвиженец. В мероприятии приняла участие инициативная группа из более чем 600 человек — в основном представителей культуры, спорта и политики.

«Нам есть, что передавать и что укреплять. И в этом заслуга действующего президента страны, который самоотверженно и честно борется за интересы России. Именно поэтому мы верим и поддерживаем его», — заявил член инициативной группы академик РАН Павел Логачев. Именно Путин, по словам ученого, «способен вывести страну на путь созидания, без революций и потрясений».

Выступающие хвалили Путина за достижения в самых разных сферах. «Владимир Владимирович уделяет огромное внимание медицине, ее первичному звену», — отметила кировский врач Софья Войтко. Олимпийская чемпионка 2016 года фехтовальщица Софья Великая добавила, что Путин «поднял спорт, заботится о будущем спортсменов и их настоящем». Президент «много сделал для искусства и для Малого театра в частности», отметил худрук Малого театра Юрий Соломин. Пианист Денис Мацуев ​признался, что неоднократно имел возможность уехать в другие страны мира, но «любит возвращаться домой, где родные готовят ему любимые сибирские пельмени». Путина он назвал человеком слова.

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Глава волонтерской организации «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова вспомнила о том, как шла рядом с Путиным на шествии «Бессмертного полка»: «Было видно, что для него это не мероприятие для галочки, он чувствовал, переживал вместе с людьми, которые пришли на шествие».

В завершение собравшиеся проголосовали за выдвижение Путина кандидатом в президенты. Они голосовали стоя, поднимая синие карточки с надписью «Сильный президент — сильная Россия». Все 668 человек выступили «за».

Движущая сила

Среди деятелей культуры, поддержавших во вторник на ВДНХ выдвижение Путина, были балетмейстер Николай Цискаридзе, врач Леонид Рошаль, продюсеры Иосиф Пригожин и Игорь Крутой, модельер Валентин Юдашкин, актер Михаил Боярский, певицы Диана Гурцкая и Полина Гагарина, комик Михаил Галустян. Кроме того, за переизбрание президента выступили общественные и политические деятели: журналист Евгений Примаков-младший и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев, депутаты Госдумы Николай Валуев, Евгений Ревенко, Виктор Селиверстов, Геннадий Онищенко, сенаторы Андрей Клишас и Константин Косачев.

Кандидат для всех

В дальнейшем члены инициативной группы с большой вероятностью станут доверенными лицами президента и будут агитировать за него в регионах, предположил в разговоре с РБК директор ИСЭПИ Александр Пожалов. С этой целью и были выбраны представители разных сфер, которые пользуются авторитетом, заявил он. Привлечение в инициативную группу представителей творческой интеллигенции эксперт назвал попыткой сгладить конфликты с властями, случившиеся в культурной сфере в 2017 году. Речь идет о преследовании режиссера Алексея Учителя депутатом Натальей Поклонской из-за его фильма «Матильда» и об аресте руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. «Путин дистанцируется от исполнительной власти, от бюрократии и напрямую общается с деятелями культуры и находится на их стороне», — добавил политолог.

Поддержка Путина известными спортсменами, актерами и музыкантами — привычный для избирателей формат, добавил сотрудник Центра политических технологий Александр Ивахник. Они всегда попадают в число его доверенных лиц, напомнил он РБК. «Нужно показать поддержку разных слоев общества — вот культура, вот наука, вот люди труда, — сказал он. — Новый первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко не стал выдумывать уже существующий велосипед и менять традиции».

Сколько стоило выдвижение

Выдвижение Путина в президенты прошло в 57-м павильоне ВДНХ, в котором обычно проходит выставка «Россия — моя история» Фонда гуманитарных проектов. Стоимость аренды павильона на весь день могла составить как минимум 400 тыс. руб., ​рассказывал РБК управляющий директор фонда Иван Есин. Близкий к организации процедуры выдвижения источник ранее говорил РБК, что оно позиционировалось как «общественная история», потому аренду помещения для мероприятия оплачивали его участники. «Позиция ​такая, что денег и ресурсов [от власти на мероприятие] нет и финансирование ищет сама инициативная группа», — добавил он.

Выставку курирует епископ Тихон (Шевкунов), которого в 2001 году «Известия» назвали духовником президента. Сам он заявил в интервью журналисту Зое Световой, что такового «в природе не существует».

Что дальше

Документы от инициативной группы о выдвижении Владимира Путина будут направлены в ЦИК. После этого представитель кандидата Путина сможет открыть счет для специального избирательного фонда и начать сбор подписей. Поскольку действующий президент идет на выборы как самовыдвиженец, ему придется собрать 300 тыс. подписей (не более 7,5 тыс. в каждом регионе). Эти подписи он должен сдать в ЦИК до 31 января. Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.

Cогласно закону «О выборах президента» кандидат может назначить до 600 доверенных лиц. Доверенными лицами запрещено быть гражданам, которые являются кандидатами на выборах любого уровня, главам местных администраций, лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, и работникам аппаратов избирательных комиссий. Лица, которые находятся на государственной или муниципальной службе, могут быть назначены доверенными лицами только при условии ухода в отпуск на период кампании. Задача доверенных лиц — вести агитацию в пользу своего кандидата.

Во время кампании 2012 года Путин внес в ЦИК список из 499 доверенных лиц. Многие фигуранты этого списка вошли в состав нынешней инициативной группы, например Валентин Юдашкин, Михаил Боярский, Валерия, Сергей Мазаев, Игорь Бутман, Александр Шохин, Юрий Соломин, Денис Мацуев и Владимир Сунгоркин.

Хоровод закружил

Сам Путин на собрании инициативной группы не появился. Один из источников РБК ранее говорил, что «соответствующей установки» от Кремля не было. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 25 декабря объяснил непоявление кандидата на собственном выдвижении напряженным рабочим графиком. Днем 26 декабря Путин​ встречался с членами правительства, а также общался с детьми, которые водили хоровод на Соборной площади Кремля.

По мнению политолога Пожалова, таким образом президент продемонстрировал «народность» своей кампании. «Народ сам решает его выдвинуть, он в этом как бы не участвует», — пояснил он. Президенту необязательно принимать участие в технической процедуре, которой и является встреча инициативной группы, заявил РБК президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. ​«Пока нет ощущения, что Путин полностью готов ​перейти в предвыборный режим — в его представлении избыточность публичных мероприятий отвлекает от основной работы, тем более что публичных мероприятий в декабре было много», — отметил он. Появления президента на публике должны быть достаточно редкими, чтобы о них не забыли до момента выборов, считает эксперт.​

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Путин настроен на проведение спокойной кампании с низкой интенсивностью, считает Ивахник. Тем самым он подчеркивает важность своей текущей работы и напоминает о собственной ответственности на президентском посту.

Путин объявил о том, что пойдет на выборы в марте 2018 года, на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде 6 декабря. До этого в течение года ему неоднократно задавали вопрос о том, будет ли он переизбираться (например, в ходе  прямой линии), но он всегда уходил от ответа. О том, что он пойдет на выборы как самовыдвиженец, Путин рассказал во время пресс-конференции 14 декабря.​

Авторы: Наталья Галимова, Евгения Кузнецова.
Теги: Владимир Путин , выборы президента 2018 года , Самовыдвижение
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