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Кампанию Владимира Путина профинансируют близкие к «Единой России» фонды
Выборы президента России, 09:47
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Кампанию Владимира Путина профинансируют близкие к «Единой России» фонды
Бóльшая часть избирательного фонда Владимира Путина может быть заполнена за счет пожертвований фондов поддержки регионального сотрудничества и развития, рассказали источники РБК. Это бывшие фонды поддержки «Единой России»
Владимир Путин (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Средства на избирательную кампанию Владимира Путина пожертвуют региональные фонды поддержки регионального сотрудничества и развития. Это бывшие региональные фонды поддержки «Единой России». О том, что эти структуры намерены профинансировать кампанию президента, РБК рассказал источник в одном из фондов и подтвердили два собеседника, близких к Кремлю.

18 декабря в Москве прошла встреча председателей региональных фондов поддержки регионального сотрудничества и развития, по итогам которой была принята резолюция о том, что в рамках президентских выборов организации будут «активно участвовать в кампании по повышению электоральной активности граждан России», рассказал РБК один из участников встречи (текст резолюции есть в распоряжении РБК).

В рамках этого решения ряд руководителей фондов направят часть оставшихся на счетах по итогам 2017 года средств на пополнение избирательного фонда Владимира Путина, сообщил РБК представитель одной из структур и подтвердили два источника, близких к Кремлю. Точное количество фондов, которые пожертвуют деньги на кампанию президента, пока не известно; скорее всего, их будет не больше 20, сказали близкие к Кремлю собеседники РБК. С большой долей вероятности можно говорить, что они заполнят бóльшую часть избирательного фонда Путина, уточнили оба источника РБК.

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По закону «О выборах президента», каждый кандидат должен создать собственный избирательный фонд, предельный размер которого 400 млн руб. Он может формироваться за счет собственных средств кандидата (не более 10% от размера), а также средств, которые выделены кандидату выдвинувшей его партией, и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц. Сумма пожертвования одного отдельно взятого гражданина не может превышать 1,5% от размера фонда, сумма пожертвования юридического лица — 7%.

Каждый фонд-жертвователь может перечислить на избирательный счет Путина не более 28 млн руб., пояснил РБК представитель одной из организаций.

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Фонды поддержки регионального сотрудничества и развития были преобразованы из региональных фондов поддержки «Единой России» в 2015–2016 годах. Структуры в прежнем виде аккумулировали средства региональных спонсоров и уже сами перечисляли деньги партии, ранее писал РБК. Причина их преобразования в том, что функционал фондов расширился, поясняет собеседник в одной из таких структур. Фонды стали финансировать не только партию, но и общественные и благотворительные проекты, в результате чего возникло «несоответствие названий реальной деятельности», уточняет источник РБК. В настоящее время зарегистрированы 73 таких фонда, говорит он.

Схема финансирования кампании Путина за счет фондов регионального развития и сотрудничества удобна тем, что позволяет минимизировать юридические и политические риски, пояснил РБК источник, близкий к администрации президента. Эти фонды — понятные для власти структуры, их юридическая и политическая надежность не вызывает никаких вопросов, уточняет он. Подобная схема использовалась и во время президентских кампаний 2008 и 2012 годов, когда значительная средств в избирательные фонды Дмитрия Медведева и Владимира Путина перечислялась фондами поддержки «Единой России» и самой партией, поясняет другой близкий к Кремлю собеседник РБК.

На этот раз сама партия власти может перечислить в фонд Путина не более 28 млн руб., поскольку президент идет на выборы как самовыдвиженец. Если бы Путин шел на выборы от «Единой России», то партия по закону имела бы право перечислить ему до 50% от размера фонда.

Закон «О выборах президента» позволяет направлять средства избирательного фонда кандидата на следующие цели: сбор подписей и оплата труда сборщиков подписей; предвыборная агитацию и оплата работ информационного и консультационного характера; оплата «иных расходов, непосредственно связанных с проведением кандидатами своей избирательной кампании».

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В четверг, 28 декабря, ЦИК зарегистрировала группу избирателей, созданную для самовыдвижения Путина. Отдельным постановлением Центризбиркома ему было разрешено открыть специальный счет для формирования избирательного фонда и начать предвыборную агитацию. Финансовым уполномоченным кандидата, как и на выборах 2012 года, стала замглавы центрального исполкома «Единой России» Наталья Орлова. Она же была финансовым уполномоченным Медведева на выборах в 2008 году.

На выборах 2012 года в избирательный фонд Путина поступило в общей сложности 431 млн руб., что больше разрешенной законом нормы. Средства, полученные сверх лимита, кандидат обязан возвращать жертвователям.

Основным спонсором Путина на прошлых выборах стала «Единая Россия», которая тогда выдвигала его в президенты. Сама партия и ее региональные фонды перечислили Путину в общей сложности 216 млн руб.

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Крупные суммы в фонд кандидата пожертвовал 31 человек, сообщали «Ведомости». В общей сложности частные лица перечислили 11,7 млн руб. Всего Путин израсходовал 368 млн руб. При этом 177 млн ушло на телерекламу, 24 млн — на публичные предвыборные мероприятия.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Владимир Путин , выборы , «Единая Россия »
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