Как «звезды» выдвинули Путина в президенты

Инициативная группа поддержала выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. В группу вошли Николай Цискаридзе, Леонид Рошаль, Иосиф Пригожин, Валентин Юдашкин, Михаил Боярский, Диана Гурцкая, Михаил Галустян, Полина Гагарина и многие другие знаменитости. Как проходило выдвижение — в фотогалерее РБК.
Выдвижение Путина в президенты прошло в 57-м павильоне ВДНХ. Сейчас там проходит интерактивная выставка «Россия — моя история» Фонда гуманитарных проектов.
Как стало известно РБК, стоимость аренды павильона составила более 400 тыс. руб.
За выдвижение Путина проголосовали 668 членов группы.
Документы инициативной группы будут направлены в ЦИК. После этого комиссия примет решение о регистрации Путина и разрешит ему сбор подписей.
Известно, что расходы на аренду павильона оплатили в том числе депутат Александр Карелин, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, глава РСПП Александр Шохин, боксер Денис Лебедев.